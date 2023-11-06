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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового - РИА Новости, 06.11.2023
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового
ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили атаку противника у Работино, ВСУ потеряли до 160 военных и 4 единицы техники, включая одну артиллерийскую... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:05
2023-11-06T14:05
2023-11-06T14:18
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили атаку противника у Работино, ВСУ потеряли до 160 военных и 4 единицы техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в понедельник в Telegram Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, США
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового
МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового