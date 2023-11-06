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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 06.11.2023 (обновлено: 14:18 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/mo-1907708711.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового - РИА Новости, 06.11.2023
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового
ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили атаку противника у Работино, ВСУ потеряли до 160 военных и 4 единицы техники, включая одну артиллерийскую... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:05
2023-11-06T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
запорожская область
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили атаку противника у Работино, ВСУ потеряли до 160 военных и 4 единицы техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в понедельник в Telegram Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, США
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Степового, Работино и Вербового

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили атаку противника у Работино, ВСУ потеряли до 160 военных и 4 единицы техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в понедельник в Telegram Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаЗапорожская областьСША
 
 
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