https://ria.ru/20231106/konflikt-1907772054.html

Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа

Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа - РИА Новости, 06.11.2023

Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа

С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, нежели за любой другой период в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:47

2023-11-06T20:47

2023-11-06T20:47

в мире

ближний восток

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 6 ноя - РИА Новости. С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, нежели за любой другой период в истории всемирной организации, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Ранее в понедельник Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что число погибших его сотрудников с 7 октября выросло до 88 человек. "Согласно сообщениям, за четыре недели было убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта, по крайней мере, за три десятилетия. Было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории организации", - сказал Гутерреш, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке. Он также поприветствовал работу всех тех, кто продолжает заниматься спасением жизней в регионе, "несмотря на превалирующие вызовы и риски".

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, ближний восток, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году