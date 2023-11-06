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Умер искусствовед Аркадий Ипполитов - РИА Новости, 06.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ippolitov-1907690371.html
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов - РИА Новости, 06.11.2023
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов
Российский искусствовед, один из ведущих специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков Аркадий Ипполитов скончался, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:27
2023-11-06T11:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Российский искусствовед, один из ведущих специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков Аркадий Ипполитов скончался, сообщил в Telegram-канале фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец. "Умер Аркадий Ипполитов", - написал он. Аркадий Ипполитов (родился в 1958 году в Ленинграде) - советский и российский искусствовед, куратор выставок, писатель. Окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств. Сфера научных интересов: итальянское искусство XV-XVII веков, маньеризм, античная и христианская иконография, зарубежное искусство XX века, история мирового кинематографа. В 1978 году поступил на работу в библиотеку Эрмитажа, где проработал почти десять лет. В 1987 году перешел в отдел западноевропейского искусства, позднее был назначен хранителем итальянской гравюры. В 2000-х преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге. С 1993 года - куратор выставок классического и современного искусства в России и за рубежом.
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Культура, Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Ленинград
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Умер искусствовед, писатель и куратор выставок Аркадий Ипполитов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИскусствовед Аркадий Ипполитов
Искусствовед Аркадий Ипполитов - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Искусствовед Аркадий Ипполитов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Российский искусствовед, один из ведущих специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков Аркадий Ипполитов скончался, сообщил в Telegram-канале фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.
"Умер Аркадий Ипполитов", - написал он.
Аркадий Ипполитов (родился в 1958 году в Ленинграде) - советский и российский искусствовед, куратор выставок, писатель. Окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств. Сфера научных интересов: итальянское искусство XV-XVII веков, маньеризм, античная и христианская иконография, зарубежное искусство XX века, история мирового кинематографа. В 1978 году поступил на работу в библиотеку Эрмитажа, где проработал почти десять лет. В 1987 году перешел в отдел западноевропейского искусства, позднее был назначен хранителем итальянской гравюры. В 2000-х преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге. С 1993 года - куратор выставок классического и современного искусства в России и за рубежом.
 
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