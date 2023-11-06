https://ria.ru/20231106/donetsk-1907704826.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.11.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка кассетными снарядами, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:37

2023-11-06T13:37

2023-11-06T14:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка кассетными снарядами, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:05 со стороны Галициновки."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Кроме того, с 12:20 до 13:05 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней в общей сложности девять 152-миллиметровых снарядов. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве такие бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. ВСУ получили кассетные боеприпасы от США в рамках одного из пакетов военной помощи и с тех пор постоянно применяют их для ударов по ДНР.

https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика