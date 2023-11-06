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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 06.11.2023 (обновлено: 14:11 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/donetsk-1907704826.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка кассетными снарядами, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:37
2023-11-06T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка кассетными снарядами, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:05 со стороны Галициновки."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Кроме того, с 12:20 до 13:05 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней в общей сложности девять 152-миллиметровых снарядов. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве такие бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. ВСУ получили кассетные боеприпасы от США в рамках одного из пакетов военной помощи и с тех пор постоянно применяют их для ударов по ДНР.
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html
донецк
украина
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происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по районам Донецка три кассетных снаряда

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка кассетными снарядами, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:05 со стороны Галициновки.
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"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
Кроме того, с 12:20 до 13:05 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней в общей сложности девять 152-миллиметровых снарядов.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве такие бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. ВСУ получили кассетные боеприпасы от США в рамках одного из пакетов военной помощи и с тех пор постоянно применяют их для ударов по ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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