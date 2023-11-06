https://ria.ru/20231106/aviakhab-1907662044.html

На базе Мелитопольского аэропорта планируют создать новый авиахаб

На базе Мелитопольского аэропорта планируют создать новый авиахаб - РИА Новости, 06.11.2023

На базе Мелитопольского аэропорта планируют создать новый авиахаб

На базе аэропорта, который находится на севере Мелитополя, планируется создать авиахаб, сообщил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:33

2023-11-06T05:33

2023-11-06T11:28

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евгений балицкий

дмитрий рогозин

экономика

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. На базе аэропорта, который находится на севере Мелитополя, планируется создать авиахаб, сообщил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Я там летал еще будучи военным летчиком в Советском Союзе. Могу сказать, что аэропорт "Сосновый", как и был тогда, сейчас остается в нормальном состоянии, чтобы на его базе создать хороший аэропорт. Но противник пока не даст нам поставить на нем авиационную технику и нормально его эксплуатировать, невзирая на то, что сам по себе и аэропорт, и его инфраструктура готовы к тому, чтобы мы могли сегодня там сделать и авиакомпанию, по инициативе нашего сенатора Дмитрия Рогозина планируется там создание авиакомпании на базе самолетов, которые там есть и добавлены будут еще", — подчеркнул глава региона.Сейчас же, констатировал он, строительство невозможно, поскольку ВСУ периодически обстреливают объект. "Но еще раз подчеркиваю, что пока эти планы в наших головах только, потому что противник легко добивает до аэродрома, находящегося на севере Мелитополя, соответственно, делает нашу работу уязвимой. Но в ближайшее время, и я в этом очень заинтересован — и лично как гражданин, и как руководитель области — в том, чтобы этот аэродром начал функционировать и являлся очень выгодным хабом для перевалки грузов, чтобы можно было целый ряд продукции отправлять из нашего города, да и из области в целом. Уверен, что аэродром будет использован не только военными, но и в гражданских целях, что даст нам дополнительный экономический импульс", — подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20231106/doroga-1907661796.html

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мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, дмитрий рогозин, экономика, россия