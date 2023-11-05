https://ria.ru/20231105/vystavka-1907551481.html

Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день

Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день - РИА Новости, 05.11.2023

Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день

В день открытия, 4 ноября, выставку-форум "Россия" посетили около двухсот тысяч человек, сообщили организаторы. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:19

2023-11-05T10:19

2023-11-05T10:40

выставка-форум "россия"

россия

общество

вднх

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В день открытия, 4 ноября, выставку-форум "Россия" посетили около двухсот тысяч человек, сообщили организаторы. "Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тысяч человек", — говорится в сообщении.Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231105/yamal-1907548518.html

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россия, общество, вднх