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Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день - РИА Новости, 05.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:19 05.11.2023 (обновлено: 10:40 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/vystavka-1907551481.html
Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день
Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день - РИА Новости, 05.11.2023
Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день
В день открытия, 4 ноября, выставку-форум "Россия" посетили около двухсот тысяч человек, сообщили организаторы. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:19
2023-11-05T10:40
выставка-форум "россия"
россия
общество
вднх
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В день открытия, 4 ноября, выставку-форум "Россия" посетили около двухсот тысяч человек, сообщили организаторы. &quot;Гостями Международной выставки-форума &quot;Россия&quot; в первый день стали более 190 тысяч человек&quot;, — говорится в сообщении.Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.
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россия, общество, вднх
Выставка-форум "Россия", Россия, Общество, ВДНХ
Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первый день

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ в первый день

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиВыставка-форум "Россия" на ВДНХ
Выставка-форум Россия на ВДНХ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В день открытия, 4 ноября, выставку-форум "Россия" посетили около двухсот тысяч человек, сообщили организаторы.
«

"Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.
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