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В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине - РИА Новости, 05.11.2023
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине
Инфраструктурный объект поврежден в Одесской области в результате взрывов, сообщили в силах обороны юга Украины. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:39
2023-11-05T18:39
2023-11-05T18:39
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Одесской области в результате взрывов, сообщили в силах обороны юга Украины. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщило о взрывах в Одессе. "В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга Украины. О каком именно объекте идет речь не уточняют. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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одесская область, украина, одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Одесса, В мире
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине
Силы обороны Украины: в Одесской области поврежден объект инфраструктуры