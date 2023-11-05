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В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907613062.html
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине - РИА Новости, 05.11.2023
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине
Инфраструктурный объект поврежден в Одесской области в результате взрывов, сообщили в силах обороны юга Украины. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:39
2023-11-05T18:39
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
одесса
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Одесской области в результате взрывов, сообщили в силах обороны юга Украины. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщило о взрывах в Одессе. "В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга Украины. О каком именно объекте идет речь не уточняют. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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одесская область, украина, одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Одесса, В мире
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры, заявили на Украине

Силы обороны Украины: в Одесской области поврежден объект инфраструктуры

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Одесской области в результате взрывов, сообщили в силах обороны юга Украины.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщило о взрывах в Одессе.
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"В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга Украины.
О каком именно объекте идет речь не уточняют.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаОдессаВ мире
 
 
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