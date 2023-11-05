https://ria.ru/20231105/turtsiya-1907540076.html

Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет

Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет - РИА Новости, 05.11.2023

Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет

У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:10

2023-11-05T09:10

2023-11-05T09:10

в мире

турция

хатай (провинция)

кемаль кылычдароглу

политика

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. 74-летний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года. В субботу вечером начался конгресс партии, голосование затянулось на три раунда и закончилось глубоко в ночи. Разрыв между Кылычдароглу и Озелем во втором туре составил всего два голоса. "Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии... и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю", - написал Кылычдароглу в соцсети X. 49-летний Озель, по профессии фармацевт, в победной речи заявил, что намерен сосредоточиться на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта - сейчас оппозиционеры возглавляют мэрии большинства мегаполисов Турции. Он отметил, что первый визит совершит в пострадавшую от землетрясений провинцию Хатай, а уже в понедельник проведет встречи с главами отделений партии во всех 81 провинциях для выработки стратегии на выборах.

https://ria.ru/20231104/erdogan-1907414654.html

турция

хатай (провинция)

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в мире, турция, хатай (провинция), кемаль кылычдароглу, политика, реджеп тайип эрдоган