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Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет - РИА Новости, 05.11.2023
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09:10 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/turtsiya-1907540076.html
Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет
Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет - РИА Новости, 05.11.2023
Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет
У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:10
2023-11-05T09:10
в мире
турция
хатай (провинция)
кемаль кылычдароглу
политика
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. 74-летний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года. В субботу вечером начался конгресс партии, голосование затянулось на три раунда и закончилось глубоко в ночи. Разрыв между Кылычдароглу и Озелем во втором туре составил всего два голоса. "Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии... и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю", - написал Кылычдароглу в соцсети X. 49-летний Озель, по профессии фармацевт, в победной речи заявил, что намерен сосредоточиться на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта - сейчас оппозиционеры возглавляют мэрии большинства мегаполисов Турции. Он отметил, что первый визит совершит в пострадавшую от землетрясений провинцию Хатай, а уже в понедельник проведет встречи с главами отделений партии во всех 81 провинциях для выработки стратегии на выборах.
https://ria.ru/20231104/erdogan-1907414654.html
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в мире, турция, хатай (провинция), кемаль кылычдароглу, политика, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Хатай (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган
Главный противник Эрдогана покинул свой пост спустя 13 лет

В Турции главный оппозиционер Кылычдароглу потерял свой пост главы партии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе.
74-летний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года. В субботу вечером начался конгресс партии, голосование затянулось на три раунда и закончилось глубоко в ночи. Разрыв между Кылычдароглу и Озелем во втором туре составил всего два голоса.
«
"Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии... и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю", - написал Кылычдароглу в соцсети X.
49-летний Озель, по профессии фармацевт, в победной речи заявил, что намерен сосредоточиться на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта - сейчас оппозиционеры возглавляют мэрии большинства мегаполисов Турции. Он отметил, что первый визит совершит в пострадавшую от землетрясений провинцию Хатай, а уже в понедельник проведет встречи с главами отделений партии во всех 81 провинциях для выработки стратегии на выборах.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником
Вчера, 13:22
 
В миреТурцияХатай (провинция)Кемаль КылычдароглуПолитикаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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