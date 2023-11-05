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Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть" - РИА Новости, 05.11.2023
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00:06 05.11.2023 (обновлено: 10:26 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/tsyganova-1907513836.html
Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть"
Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть" - РИА Новости, 05.11.2023
Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть"
Певица Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что к ней "пришли с обыском", снова опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, но на этот раз о том, что... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:06
2023-11-05T10:26
ксения собчак
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Певица Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что к ней "пришли с обыском", снова опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, но на этот раз о том, что "все закончилось".Ранее в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак опровергла данное заявление, отметив, что "имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать"."Все закончилось. Искали улики", — написала певица, не уточнив, о каких именно уликах идет речь.Немногим позднее в ее Telegram-канале появилось еще два сообщения, в одном из которых заявляется, что "улики изъяли" — это "туфли и нейросеть", а также опубликован призыв разойтись и читать русскую классику. Во втором сообщении в Telegram-канале Цыгановой подписчикам желают хороших выходных и обещают "комментарии все завтра".
https://ria.ru/20231104/obysk-1907502461.html
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ксения собчак
Ксения Собчак
Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть"

Певица Цыганова в Telegram-канале заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица, актриса, дизайнер Вика Цыганова
Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Певица Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что к ней "пришли с обыском", снова опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, но на этот раз о том, что "все закончилось".
Ранее в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак опровергла данное заявление, отметив, что "имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать".
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"Все закончилось. Искали улики", — написала певица, не уточнив, о каких именно уликах идет речь.
Немногим позднее в ее Telegram-канале появилось еще два сообщения, в одном из которых заявляется, что "улики изъяли" — это "туфли и нейросеть", а также опубликован призыв разойтись и читать русскую классику.
Во втором сообщении в Telegram-канале Цыгановой подписчикам желают хороших выходных и обещают "комментарии все завтра".
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