https://ria.ru/20231105/tsyganova-1907513836.html

Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть"

Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть" - РИА Новости, 05.11.2023

Певица Цыганова заявила, что у нее изъяли "туфли и нейросеть"

Певица Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что к ней "пришли с обыском", снова опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, но на этот раз о том, что... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:06

2023-11-05T00:06

2023-11-05T10:26

ксения собчак

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Певица Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что к ней "пришли с обыском", снова опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, но на этот раз о том, что "все закончилось".Ранее в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак опровергла данное заявление, отметив, что "имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать"."Все закончилось. Искали улики", — написала певица, не уточнив, о каких именно уликах идет речь.Немногим позднее в ее Telegram-канале появилось еще два сообщения, в одном из которых заявляется, что "улики изъяли" — это "туфли и нейросеть", а также опубликован призыв разойтись и читать русскую классику. Во втором сообщении в Telegram-канале Цыгановой подписчикам желают хороших выходных и обещают "комментарии все завтра".

https://ria.ru/20231104/obysk-1907502461.html

https://ria.ru/20230802/intervyu-1887854748.html

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ксения собчак