Рейтинг@Mail.ru
Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/sklad-1907529209.html
Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ
Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023
Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ
Разведчики 1-­й гвардейской танк­вой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:04
2023-11-05T06:04
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900784465_0:103:3055:1821_1920x0_80_0_0_b6d7b9af27351ea2041443e58437805f.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 ноя - РИА Новости. Разведчики 1-­й гвардейской танк­вой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских автомобилях, вычислили склад боеприпасов ВСУ под Купянском и уничтожили его из миномета, рассказал РИА Новости боец, выполняющий ряд задач на данном участке. "Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметр­овым (калибр - ред.) минометом - получи­ли хороший результат­", - рассказал разведчик. По его словам, разведчики заметили регулярное движение гражданских автомобилей на одном и том же участке, который занимали украинские военные. Боец ЗВО уточнил, что в результате дальнейшего наблюдения они выяснили, что машины подъезжают к складу боеприпасов, который и был впоследствии уничтожен огнем миномета калибром 120 миллиметров. "Производим регулярные вылеты с помощью БПЛА, обнаруживаем цели, находим передвижение противника, колонн, дальше передаем эти данные на передовой пункт управления, если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель - ред.), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия", - пояснил разведчик. Ранее Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.
https://ria.ru/20231105/vdv-1907526728.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900784465_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e271427dc03eec3abfbb3d0b0731c1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), в мире
Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), В мире
Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ

Разведчики ЗВО вычислили и уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ
Боевая работа расчета 82-мм миномета Поднос по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 ноя - РИА Новости. Разведчики 1-­й гвардейской танк­вой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских автомобилях, вычислили склад боеприпасов ВСУ под Купянском и уничтожили его из миномета, рассказал РИА Новости боец, выполняющий ряд задач на данном участке.
«
"Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметр­овым (калибр - ред.) минометом - получи­ли хороший результат­", - рассказал разведчик.
По его словам, разведчики заметили регулярное движение гражданских автомобилей на одном и том же участке, который занимали украинские военные. Боец ЗВО уточнил, что в результате дальнейшего наблюдения они выяснили, что машины подъезжают к складу боеприпасов, который и был впоследствии уничтожен огнем миномета калибром 120 миллиметров.
"Производим регулярные вылеты с помощью БПЛА, обнаруживаем цели, находим передвижение противника, колонн, дальше передаем эти данные на передовой пункт управления, если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель - ред.), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия", - пояснил разведчик.
Ранее Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино
05:07
 
РоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала