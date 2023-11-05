https://ria.ru/20231105/sklad-1907529209.html

Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ

Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023

Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ

Разведчики 1-­й гвардейской танк­вой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T06:04

2023-11-05T06:04

2023-11-05T06:04

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вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 ноя - РИА Новости. Разведчики 1-­й гвардейской танк­вой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских автомобилях, вычислили склад боеприпасов ВСУ под Купянском и уничтожили его из миномета, рассказал РИА Новости боец, выполняющий ряд задач на данном участке. "Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметр­овым (калибр - ред.) минометом - получи­ли хороший результат­", - рассказал разведчик. По его словам, разведчики заметили регулярное движение гражданских автомобилей на одном и том же участке, который занимали украинские военные. Боец ЗВО уточнил, что в результате дальнейшего наблюдения они выяснили, что машины подъезжают к складу боеприпасов, который и был впоследствии уничтожен огнем миномета калибром 120 миллиметров. "Производим регулярные вылеты с помощью БПЛА, обнаруживаем цели, находим передвижение противника, колонн, дальше передаем эти данные на передовой пункт управления, если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель - ред.), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия", - пояснил разведчик. Ранее Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.

https://ria.ru/20231105/vdv-1907526728.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), в мире