Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ
Разведчики ЗВО вычислили и уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ
Боевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 ноя - РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танквой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских автомобилях, вычислили склад боеприпасов ВСУ под Купянском и уничтожили его из миномета, рассказал РИА Новости боец, выполняющий ряд задач на данном участке.
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"Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметровым (калибр - ред.) минометом - получили хороший результат", - рассказал разведчик.
По его словам, разведчики заметили регулярное движение гражданских автомобилей на одном и том же участке, который занимали украинские военные. Боец ЗВО уточнил, что в результате дальнейшего наблюдения они выяснили, что машины подъезжают к складу боеприпасов, который и был впоследствии уничтожен огнем миномета калибром 120 миллиметров.
"Производим регулярные вылеты с помощью БПЛА, обнаруживаем цели, находим передвижение противника, колонн, дальше передаем эти данные на передовой пункт управления, если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель - ред.), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия", - пояснил разведчик.
Ранее Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.