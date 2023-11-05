https://ria.ru/20231105/pozhar-1907648505.html
В поселке Седово в ДНР начался пожар
В поселке Седово в ДНР начался пожар - РИА Новости, 05.11.2023
В поселке Седово в ДНР начался пожар
Сильный пожар возник в поселке Седово Новоазовского района ДНР из-за короткого замыкания, продолжаются работы по тушению, заявил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:34
2023-11-05T23:34
2023-11-05T23:34
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новоазовский район
донецкая народная республика
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СЕДОВО (ДНР), 5 ноя - РИА Новости. Сильный пожар возник в поселке Седово Новоазовского района ДНР из-за короткого замыкания, продолжаются работы по тушению, заявил РИА Новости глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров. "Пожар сейчас тушат. По пострадавшим данных нет, там начался маленький пожар, люди смогли, успели сориентироваться, вроде как нет пострадавших, (будут данные, когда) это уже когда все закончится. Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается", - сообщил Василий Овчаров, находящийся на месте ЧП.
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новоазовский район
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происшествия, новоазовский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новоазовский район, Донецкая Народная Республика
В поселке Седово в ДНР начался пожар
В поселке Седово в ДНР начался пожар из-за короткого замыкания
СЕДОВО (ДНР), 5 ноя - РИА Новости. Сильный пожар возник в поселке Седово Новоазовского района ДНР из-за короткого замыкания, продолжаются работы по тушению, заявил РИА Новости глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров.
"Пожар сейчас тушат. По пострадавшим данных нет, там начался маленький пожар, люди смогли, успели сориентироваться, вроде как нет пострадавших, (будут данные, когда) это уже когда все закончится. Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается", - сообщил Василий Овчаров, находящийся на месте ЧП.