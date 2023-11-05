Рейтинг@Mail.ru
В поселке Седово в ДНР начался пожар - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/pozhar-1907648505.html
В поселке Седово в ДНР начался пожар
В поселке Седово в ДНР начался пожар - РИА Новости, 05.11.2023
В поселке Седово в ДНР начался пожар
Сильный пожар возник в поселке Седово Новоазовского района ДНР из-за короткого замыкания, продолжаются работы по тушению, заявил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:34
2023-11-05T23:34
специальная военная операция на украине
происшествия
новоазовский район
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845257672_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_2e70f960ec753f9caea49200995bcab2.jpg
СЕДОВО (ДНР), 5 ноя - РИА Новости. Сильный пожар возник в поселке Седово Новоазовского района ДНР из-за короткого замыкания, продолжаются работы по тушению, заявил РИА Новости глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров. "Пожар сейчас тушат. По пострадавшим данных нет, там начался маленький пожар, люди смогли, успели сориентироваться, вроде как нет пострадавших, (будут данные, когда) это уже когда все закончится. Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается", - сообщил Василий Овчаров, находящийся на месте ЧП.
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906538783.html
новоазовский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845257672_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_7a2681f1ebfe8aa6edc00a5c07aa473a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новоазовский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новоазовский район, Донецкая Народная Республика
В поселке Седово в ДНР начался пожар

В поселке Седово в ДНР начался пожар из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарные в ДНР
Пожарные в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пожарные в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕДОВО (ДНР), 5 ноя - РИА Новости. Сильный пожар возник в поселке Седово Новоазовского района ДНР из-за короткого замыкания, продолжаются работы по тушению, заявил РИА Новости глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров.
"Пожар сейчас тушат. По пострадавшим данных нет, там начался маленький пожар, люди смогли, успели сориентироваться, вроде как нет пострадавших, (будут данные, когда) это уже когда все закончится. Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается", - сообщил Василий Овчаров, находящийся на месте ЧП.
Крупный пожар в Донецке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Донецк
31 октября, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовоазовский районДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала