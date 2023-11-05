https://ria.ru/20231105/nyu-york-1907528373.html

"Они ненавидят Россию": житель Нью-Йорка призвал закончить прокси-войну

"Они ненавидят Россию": житель Нью-Йорка призвал закончить прокси-войну - РИА Новости, 05.11.2023

"Они ненавидят Россию": житель Нью-Йорка призвал закончить прокси-войну

Житель Нью-Йорка по имени Джо с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года выходит на улицы "Большого яблока" и призывает прекратить... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T05:29

2023-11-05T05:29

2023-11-05T06:00

владимир путин

нато

россия

нью-йорк (город)

европа

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НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. Житель Нью-Йорка по имени Джо с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года выходит на улицы "Большого яблока" и призывает прекратить опосредованную войну НАТО с Москвой - по его мнению, Запад думал, "что Путин будет как Ельцин, но они просчитались". Пикетчика Джо можно встретить в туристических местах - на Таймс-сквер, Юнион-сквер, на месте башен-близнецов. Из-за плеч одиночного пикетчика неизменно торчит транспарант "Опосредованные войны - зло". В руках у Джо всегда другой плакат: "Нет войны между Россией и Украиной. Это война, объявленная России НАТО". "Уже почти два года я делаю это каждый день. Один. Я просвещаю людей. Я не принадлежу никакой организации. Я просто не люблю войны", - рассказал Джо РИА Новости. "То, что происходит, - это неправильно с человеческой точки зрения. То, что они делают с Россией, - это неверно. Я выступаю против войны, объявленной России и (президенту РФ Владимиру) Путину", - заявил пикетчик. Джо подчеркнул, что НАТО ведет войну с Россией, несмотря на то, что "Советского Союза больше нет, Россия больше не коммунистическая страна". "Они не любят Путина, потому что Путин заботится о своем народе. У России много газа. И им не нравится это. Европа, Америка - они не хотят, чтобы у России все было хорошо", - заявил житель Нью-Йорка. "Они давно хотели его (Владимира Путина - ред.) убрать. Они сделали это с (Борисом) Ельциным, но Ельцин был алкоголиком. Он пил и не знал, что делает. Но они думали, что Путин будет как Ельцин. Но это не так. Они просчитались. Они совершили большую ошибку. Они не думали, что он будет давать сдачи", - отметил Джо. Пикетчик выразил мнение, что "Путин - не плохой человек". "Он беспощаден к врагам. Но все поступают так со своими врагами. Страны НАТО окружают Россию, вашу страну. И в итоге они хотят прийти и сделать все, что им заблагорассудится. Если это произойдет, российский народ станет рабами навсегда, Россия больше никогда не будет Россией, россияне будут рабами Европы, стран НАТО", - отметил Джо. По его мнению, россиянам "очень повезло, что у них есть Путин". "Этот человек делает то, что он должен делать. Они ненавидят Россию. Они винят Россию во всем, в избрании (Дональда) Трампа. Мне это не нравится. Нужно быть справедливым. Нельзя во всем винить Россию", - заключил он.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907357813.html

https://ria.ru/20231020/ssha-1904168383.html

https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907075512.html

россия

нью-йорк (город)

европа

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владимир путин, нато, россия, нью-йорк (город), европа