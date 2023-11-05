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СМИ: США посоветовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера - РИА Новости, 05.11.2023
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07:45 05.11.2023 (обновлено: 07:52 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/izrail-1907533636.html
СМИ: США посоветовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера
СМИ: США посоветовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: США посоветовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера
Официальные лица США в частном порядке изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди гражданского населения сектора Газа, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:45
2023-11-05T07:52
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россия
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владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальные лица США в частном порядке изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди гражданского населения сектора Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что в пятницу во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о "конкретных шагах", которые, по мнению США, Израиль может и должен предпринять, чтобы свести к минимуму гибель гражданского населения. То же самое Блинкен повторил в субботу в Иордании после встречи с арабскими лидерами. "Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности... заявили, что был ряд разговоров, в которых они советовали своим израильским коллегам применять более взвешенный подход в своих операциях", - говорится в сообщении издания. По мнению официальных лиц США, Израиль мог бы сократить число жертв в секторе Газа если бы "улучшил методы нанесения ударов по лидерам ХАМАСА" собрал больше разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС перед нанесением ударов, использовал бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и задействовал свои наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/guterresh-1907361111.html
https://ria.ru/20231105/al-magazi-1907522162.html
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израиль, сша, россия, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Россия, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: США посоветовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера

NYT: США советуют Израилю применять бомбы поменьше для сокращения жертв в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальные лица США в частном порядке изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди гражданского населения сектора Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в пятницу во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о "конкретных шагах", которые, по мнению США, Израиль может и должен предпринять, чтобы свести к минимуму гибель гражданского населения.
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То же самое Блинкен повторил в субботу в Иордании после встречи с арабскими лидерами.
"Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности... заявили, что был ряд разговоров, в которых они советовали своим израильским коллегам применять более взвешенный подход в своих операциях", - говорится в сообщении издания.
По мнению официальных лиц США, Израиль мог бы сократить число жертв в секторе Газа если бы "улучшил методы нанесения ударов по лидерам ХАМАСА" собрал больше разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС перед нанесением ударов, использовал бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и задействовал свои наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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