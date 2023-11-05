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Ивановская область открыла интерактивный стенд на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
14:31 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ivanovo-1907577106.html
Ивановская область открыла интерактивный стенд на выставке "Россия"
Ивановская область открыла интерактивный стенд на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.11.2023
Ивановская область открыла интерактивный стенд на выставке "Россия"
Ивановская область открыла на международной выставке-форуме "Россия" свой интерактивный стенд, посвященный малым городам региона и их преображению, сообщил РИА... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:31
2023-11-05T14:31
выставка-форум "россия"
ивановская область
россия
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 5 ноя - РИА Новости. Ивановская область открыла на международной выставке-форуме "Россия" свой интерактивный стенд, посвященный малым городам региона и их преображению, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. К многочисленным посетителям стенда в день открытия присоединился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он осмотрел выставочное пространство и пообщался с жителями области, которые во время своего путешествия в столицу решили побывать на открытии выставки. "Спасибо, что приехали! Очень много людей сегодня на ВДНХ. Все регионы представили свои достижения", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. По словам собеседника агентства, наибольший интерес посетителей вызвали интерактивы с виртуальными путешествиями, возможность создать собственный текстильный принт и интерактивные образы городов Ивановской области – Иванова, Палеха, Плеса, Шуи, Юрьевца, Кинешмы и Гаврилова Посада. Ивановская область представляет на форуме "Россия" достижения в различных отраслях – промышленности и агропромышленном комплексе, транспорте, инфраструктуре, науке и культуре. Стенд региона называется "Малые города Ивановской области. Преображение". У каждого из городов и сел – своя уникальная история и традиции, и каждая локация стенда связана с темой развития малых территорий региона. На стенде организовано более десяти интерактивных площадок. Центральная инсталляция посвящена модернизированной транспортной инфраструктуре региона. Благодаря скоростному поезду "Ласточка" и обновлению аэропорта, регион прочно связан с крупными экономическими центрами России. А современные рельсовые автобусы "Орлан" связали между собой малые города – это лучший в России проект пригородного сообщения. После долгого перерыва вновь запущена теплоходная навигация по волжским городам. Понаблюдать сразу за всеми этими преобразованиями можно на специальной интерактивной панели. "Посетители стенда могут совершить иммерсивные путешествия по городам и событиям, для этого подготовлены три интерактивные комнаты с мультимедийным контентом, создающим эффект присутствия. В виртуальное путешествие по уникальным местам Ивановской области попадают через стилизованные двери – точную копию входной группы обновленного ивановского железнодорожного вокзала. Можно отправиться на велосипеде по благоустроенным набережным прекрасных волжских городов. Или "поехать" в зимнюю Шую на знаменитый фестиваль "Русское Рождество". А третья интерактивная комната – это территория творчества, где гости смогут узнать о творческих традициях региона и современном искусстве", - отметил представитель пресс-службы. Кроме того, на стенде можно создать собственный текстильный принт. В этом помогут узоры, которые разработали ивановские дизайнеры специально для выставки "Россия", опираясь на коллекции ивановского Музея ситца. Получившийся рисунок можно либо скачать себе на телефон, либо получить готовый сувенир.
https://ria.ru/20231105/ryazan-1907562897.html
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ивановская область, россия, станислав воскресенский
Выставка-форум "Россия", Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский
Ивановская область открыла интерактивный стенд на выставке "Россия"

Ивановская область открыла интерактивный стенд на выставке-форуме "Россия"

© Фото : Правительство Ивановской областиСтенд Ивановской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Стенд Ивановской области на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Правительство Ивановской области
Стенд Ивановской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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ИВАНОВО, 5 ноя - РИА Новости. Ивановская область открыла на международной выставке-форуме "Россия" свой интерактивный стенд, посвященный малым городам региона и их преображению, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
К многочисленным посетителям стенда в день открытия присоединился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он осмотрел выставочное пространство и пообщался с жителями области, которые во время своего путешествия в столицу решили побывать на открытии выставки. "Спасибо, что приехали! Очень много людей сегодня на ВДНХ. Все регионы представили свои достижения", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.
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По словам собеседника агентства, наибольший интерес посетителей вызвали интерактивы с виртуальными путешествиями, возможность создать собственный текстильный принт и интерактивные образы городов Ивановской области – Иванова, Палеха, Плеса, Шуи, Юрьевца, Кинешмы и Гаврилова Посада.
Ивановская область представляет на форуме "Россия" достижения в различных отраслях – промышленности и агропромышленном комплексе, транспорте, инфраструктуре, науке и культуре. Стенд региона называется "Малые города Ивановской области. Преображение". У каждого из городов и сел – своя уникальная история и традиции, и каждая локация стенда связана с темой развития малых территорий региона.
На стенде организовано более десяти интерактивных площадок. Центральная инсталляция посвящена модернизированной транспортной инфраструктуре региона. Благодаря скоростному поезду "Ласточка" и обновлению аэропорта, регион прочно связан с крупными экономическими центрами России. А современные рельсовые автобусы "Орлан" связали между собой малые города – это лучший в России проект пригородного сообщения. После долгого перерыва вновь запущена теплоходная навигация по волжским городам. Понаблюдать сразу за всеми этими преобразованиями можно на специальной интерактивной панели.
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"Посетители стенда могут совершить иммерсивные путешествия по городам и событиям, для этого подготовлены три интерактивные комнаты с мультимедийным контентом, создающим эффект присутствия. В виртуальное путешествие по уникальным местам Ивановской области попадают через стилизованные двери – точную копию входной группы обновленного ивановского железнодорожного вокзала. Можно отправиться на велосипеде по благоустроенным набережным прекрасных волжских городов. Или "поехать" в зимнюю Шую на знаменитый фестиваль "Русское Рождество". А третья интерактивная комната – это территория творчества, где гости смогут узнать о творческих традициях региона и современном искусстве", - отметил представитель пресс-службы.
Кроме того, на стенде можно создать собственный текстильный принт. В этом помогут узоры, которые разработали ивановские дизайнеры специально для выставки "Россия", опираясь на коллекции ивановского Музея ситца. Получившийся рисунок можно либо скачать себе на телефон, либо получить готовый сувенир.
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