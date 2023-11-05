https://ria.ru/20231105/gaza-1907545817.html

Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций - РИА Новости, 05.11.2023

Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:28

2023-11-05T09:28

2023-11-05T09:58

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале."С начала проведения наземных операций в секторе Газа ЦАХАЛ нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам террористов", — говорится в публикации.В частности, уточняется там, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАСКонфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон