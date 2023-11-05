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Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций - РИА Новости, 05.11.2023
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09:28 05.11.2023 (обновлено: 09:58 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/gaza-1907545817.html
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций - РИА Новости, 05.11.2023
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций
C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:28
2023-11-05T09:58
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале.&quot;С начала проведения наземных операций в секторе Газа ЦАХАЛ нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам террористов&quot;, — говорится в публикации.В частности, уточняется там, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАСКонфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

Армия Израиля нанесла более 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

© FADEL SENNAДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара
© FADEL SENNA
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале.
«

"С начала проведения наземных операций в секторе Газа ЦАХАЛ нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам террористов", — говорится в публикации.

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В частности, уточняется там, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАС

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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