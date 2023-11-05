https://ria.ru/20231105/abkhaziya-1907532737.html
В Абхазии утонул житель Татарстана
В Абхазии утонул житель Татарстана - РИА Новости, 05.11.2023
В Абхазии утонул житель Татарстана
Житель Татарстана утонул в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:23
2023-11-05T07:23
2023-11-05T07:23
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СУХУМ, 5 ноя - РИА Новости. Житель Татарстана утонул в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. "Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии извлекли в акватории Гагры из моря тело утонувшего гражданина России Стасюка Александра Олеговича, 1959 года рождения, проживавшего в городе Альметьевск, Республики Татарстан", - говорится в сообщении. По информации МЧС, утонувший купался при сильном волнении моря, "заплыв довольно далеко от берега".
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абхазия, гагра, россия
В Абхазии утонул житель Татарстана
МЧС Абхазии: в акватории Гагры утонул житель Татарстана