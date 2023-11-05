Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии утонул житель Татарстана - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/abkhaziya-1907532737.html
В Абхазии утонул житель Татарстана
В Абхазии утонул житель Татарстана - РИА Новости, 05.11.2023
В Абхазии утонул житель Татарстана
Житель Татарстана утонул в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:23
2023-11-05T07:23
абхазия
гагра
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_11:0:937:521_1920x0_80_0_0_1d379cfdc95dde2217e8602a0f8413a2.jpg
СУХУМ, 5 ноя - РИА Новости. Житель Татарстана утонул в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. "Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии извлекли в акватории Гагры из моря тело утонувшего гражданина России Стасюка Александра Олеговича, 1959 года рождения, проживавшего в городе Альметьевск, Республики Татарстан", - говорится в сообщении. По информации МЧС, утонувший купался при сильном волнении моря, "заплыв довольно далеко от берега".
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
абхазия
гагра
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_126:0:821:521_1920x0_80_0_0_ffd1eba9c9ffe8954e9d7aa227fea1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, гагра, россия
Абхазия, Гагра, Россия
В Абхазии утонул житель Татарстана

МЧС Абхазии: в акватории Гагры утонул житель Татарстана

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль скорой помощи в Абхазии
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль скорой помощи в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 5 ноя - РИА Новости. Житель Татарстана утонул в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии извлекли в акватории Гагры из моря тело утонувшего гражданина России Стасюка Александра Олеговича, 1959 года рождения, проживавшего в городе Альметьевск, Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
19 октября, 09:51
По информации МЧС, утонувший купался при сильном волнении моря, "заплыв довольно далеко от берега".
 
АбхазияГаграРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала