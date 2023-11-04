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В Берлине задержали 35 манифестантов на акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 04.11.2023
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21:23 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/uchastniki-1907500871.html
В Берлине задержали 35 манифестантов на акции в поддержку Палестины
В Берлине задержали 35 манифестантов на акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 04.11.2023
В Берлине задержали 35 манифестантов на акции в поддержку Палестины
Полиция Берлина задержала 35 манифестантов на митинге в поддержку Палестины, задержания проводили из-за демонстрации антисемитских плакатов и подстрекательства... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:23
2023-11-04T21:23
израиль
берлин (город)
палестина
в мире
владимир путин
хамас
оон
bild
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина задержала 35 манифестантов на митинге в поддержку Палестины, задержания проводили из-за демонстрации антисемитских плакатов и подстрекательства к мятежу, сообщила газета Berliner Zeitung. В данный момент в Берлине проходит крупная пропалестинская акция. По последним данным полиции, в ней принимают участие более 6,5 тысячи человек. Однако, по сообщению Bild, очевидцы говорят о 10 тысячах протестующих. Около тысячи полицейских обеспечивают безопасность. "Проводились аресты, так как протестующие нарушили закон, разместив антисемитские плакаты. К 17.00 по местному времени (19.00 мск) речь шла о 35 задержанных", - пишет издание. Манифестанты запускают фейерверки, несмотря на запрет пиротехники. Противозаконную деятельность пресекают органы правопорядка, сообщает газета. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/politsiya-1907500091.html
https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html
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израиль, берлин (город), палестина, в мире, владимир путин, хамас, оон, bild, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Берлин (город), Палестина, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Bild, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине задержали 35 манифестантов на акции в поддержку Палестины

Berliner Zeitung: в Берлине задержали 35 участников пропалестинского митинга

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Берлине
Автомобили полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автомобили полиции в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина задержала 35 манифестантов на митинге в поддержку Палестины, задержания проводили из-за демонстрации антисемитских плакатов и подстрекательства к мятежу, сообщила газета Berliner Zeitung.
В данный момент в Берлине проходит крупная пропалестинская акция. По последним данным полиции, в ней принимают участие более 6,5 тысячи человек. Однако, по сообщению Bild, очевидцы говорят о 10 тысячах протестующих. Около тысячи полицейских обеспечивают безопасность.
Полиция, Лондон - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Лондоне задержали 11 человек в ходе демонстрации в поддержку Палестины
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"Проводились аресты, так как протестующие нарушили закон, разместив антисемитские плакаты. К 17.00 по местному времени (19.00 мск) речь шла о 35 задержанных", - пишет издание.
Манифестанты запускают фейерверки, несмотря на запрет пиротехники. Противозаконную деятельность пресекают органы правопорядка, сообщает газета.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильБерлин (город)ПалестинаВ миреВладимир ПутинХАМАСООНBildОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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