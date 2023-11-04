https://ria.ru/20231104/trevoga-1907420447.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:46
2023-11-04T13:46
2023-11-04T13:53
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.Согласно данным карты, тревога во всех областях Украины была объявлена в период с 13.38 по 13.40 мск. Первым сигнал раздался в Киеве и в ряде центральных областей страны, позже всех тревогу объявили в Закарпатской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны