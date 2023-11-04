https://ria.ru/20231104/trevoga-1907420447.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:46

2023-11-04T13:46

2023-11-04T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

киевская область

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.Согласно данным карты, тревога во всех областях Украины была объявлена в период с 13.38 по 13.40 мск. Первым сигнал раздался в Киеве и в ряде центральных областей страны, позже всех тревогу объявили в Закарпатской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

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киев

киевская область

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Влада Копылова

в мире, украина, киев, киевская область