https://ria.ru/20231104/svyaschennik-1907316011.html
Священник рассказал о значении Дня народного единства для России
Священник рассказал о значении Дня народного единства для России - РИА Новости, 04.11.2023
Священник рассказал о значении Дня народного единства для России
День народного единства, как и Казанская икона Божией Матери, о которой сегодня вспоминают в Церкви, – это духовные сокровища России, которые укрепляют силу... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:00
2023-11-04T07:00
2023-11-04T07:00
религия
иван грозный
дмитрий пожарский
исмаил бердиев
день народного единства
религиозные праздники
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. День народного единства, как и Казанская икона Божией Матери, о которой сегодня вспоминают в Церкви, – это духовные сокровища России, которые укрепляют силу духа народа, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.Русская православная церковь 4 ноября отмечает праздник в честь иконы Казанской иконы Божией Матери. Икона в 1612 году пребывала в народном ополчении Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина во время похода на захваченную польскими интервентами Москву. С молитвой перед Казанской иконой и заступничеством Богоматери связывают победу ополчения, и именно в честь избавления Москвы от интервентов был установлен памятный день иконы. Государственный праздник, День народного единства, в России установлен 4 ноября, и отмечается ежегодно с 2005 года. Он также был учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов."Неслучайно день Казанской иконы Божьей Матери совпадает с Днем народного единства. И то, и другое для нас является ценностями, которые дороже любых денег и атрибутов. Ради таких вещей – за единство, за Богородицу – люди жизнь отдавали. Не зря Церковь говорит, что нет больше любви, чтобы душу положить за други своя. Вот эта способность самопожертвования, собраться в момент какого-то тяжёлого внешнего испытания - это проявление силы духа. Икона Казанской Божьей Матери и праздник народного единства - духовные сокровища нашего народа, которые надо хранить, передавать из поколения в поколение", - сказал Добродеев.По его словам, народ должен объединяться вокруг значимых событий, это положительно на него влияет."Когда народ объединен не просто территорией, но какими-то духовными скрепами, это делает народ жизнеспособным, он выживает, преодолевает очень много трудностей. Нам очень важно в жизни иметь такие предметы, соприкосновение с которыми даёт нам силу духа. А сила духа это наше самое главное оружие. Мы всегда выигрывали войны даже не столько умением, числом, вооружением, сколько силой духа. С помощью силы духа мы могли горы свернуть, потому что сам Господь нам помогал в этом", - подчеркнул собеседник агентства.В то же время, добавил он, поражения и распри в России происходили "именно тогда, когда наш народ, наша страна находились в слабом духовном состоянии". "В моменты разъединения, раздроблённости, когда город шел войной на город или область на область, все хотели чем-то завладеть – тогда Бог попускал нам внешние угрозы, после этого народ объединялся и давал отпор. И вот таким объединительным фактором является икона Казанской Божьей Матери, она вообще считается спасительницей России. Она обладала у людей непререкаемым авторитетом, вселяла в сердца людей надежду", - сказал священник.Иконы, добавил он, объединяют людей и сейчас, хотя "отношение к этому размыто", "но в сердце народа, в его уме, генетически заложены вот эти корни, основы нашей веры, нашего единения".КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИПо преданию, в 1579 году, в Казани, после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же дунь в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще взятия Иваном Грозным Казанского Ханства (1552 г.) икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному, а оригинал находился в соборе Богородицкого монастыря вплоть до ее похищения в 1904 году, он та и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали. Чтимый чудотворный список (копия) иконы хранится сейчас в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году освятил в Казани воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Собора построен вместо упраздненного и разрушенного Богородицкого монастыря в Казани.Ранее руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Аарон Гуревич в беседе с РИА Новости сравнил народное единство с ковчегом Ноя, вобравшим в себя человечество для его спасения. 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иван грозный, дмитрий пожарский, исмаил бердиев, день народного единства, религиозные праздники
Религия, Иван Грозный, Дмитрий Пожарский, Исмаил Бердиев, День народного единства, Религиозные праздники
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. День народного единства, как и Казанская икона Божией Матери, о которой сегодня вспоминают в Церкви, – это духовные сокровища России, которые укрепляют силу духа народа, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
Русская православная церковь 4 ноября отмечает праздник в честь иконы Казанской иконы Божией Матери. Икона в 1612 году пребывала в народном ополчении Дмитрия Пожарского
и Козьмы Минина во время похода на захваченную польскими интервентами Москву. С молитвой перед Казанской иконой и заступничеством Богоматери связывают победу ополчения, и именно в честь избавления Москвы от интервентов был установлен памятный день иконы. Государственный праздник, День народного единства, в России установлен 4 ноября, и отмечается ежегодно с 2005 года. Он также был учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов.
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"Неслучайно день Казанской иконы Божьей Матери совпадает с Днем народного единства. И то, и другое для нас является ценностями, которые дороже любых денег и атрибутов. Ради таких вещей – за единство, за Богородицу – люди жизнь отдавали. Не зря Церковь говорит, что нет больше любви, чтобы душу положить за други своя. Вот эта способность самопожертвования, собраться в момент какого-то тяжёлого внешнего испытания - это проявление силы духа. Икона Казанской Божьей Матери и праздник народного единства - духовные сокровища нашего народа, которые надо хранить, передавать из поколения в поколение", - сказал Добродеев.
По его словам, народ должен объединяться вокруг значимых событий, это положительно на него влияет.
"Когда народ объединен не просто территорией, но какими-то духовными скрепами, это делает народ жизнеспособным, он выживает, преодолевает очень много трудностей. Нам очень важно в жизни иметь такие предметы, соприкосновение с которыми даёт нам силу духа. А сила духа это наше самое главное оружие. Мы всегда выигрывали войны даже не столько умением, числом, вооружением, сколько силой духа. С помощью силы духа мы могли горы свернуть, потому что сам Господь нам помогал в этом", - подчеркнул собеседник агентства.
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В то же время, добавил он, поражения и распри в России происходили "именно тогда, когда наш народ, наша страна находились в слабом духовном состоянии". "В моменты разъединения, раздроблённости, когда город шел войной на город или область на область, все хотели чем-то завладеть – тогда Бог попускал нам внешние угрозы, после этого народ объединялся и давал отпор. И вот таким объединительным фактором является икона Казанской Божьей Матери, она вообще считается спасительницей России. Она обладала у людей непререкаемым авторитетом, вселяла в сердца людей надежду", - сказал священник.
Иконы, добавил он, объединяют людей и сейчас, хотя "отношение к этому размыто", "но в сердце народа, в его уме, генетически заложены вот эти корни, основы нашей веры, нашего единения".
КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
По преданию, в 1579 году, в Казани, после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же дунь в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще взятия Иваном Грозным
Казанского Ханства (1552 г.) икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
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Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному, а оригинал находился в соборе Богородицкого монастыря вплоть до ее похищения в 1904 году, он та и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали. Чтимый чудотворный список (копия) иконы хранится сейчас в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году освятил в Казани воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Собора построен вместо упраздненного и разрушенного Богородицкого монастыря в Казани.
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