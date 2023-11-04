https://ria.ru/20231104/stend-1907474121.html

Глава Мордовии открыл стенд республики на ВДНХ

Глава Мордовии открыл стенд республики на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023

Глава Мордовии открыл стенд республики на ВДНХ

Глава Мордовии Артем Здунов открыл стенд республики на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:52

2023-11-04T17:52

2023-11-04T17:52

республика мордовия

республика мордовия

артем здунов

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов открыл стенд республики на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба главы региона. Международная выставка-форум "Россия" с участием всех субъектов страны открылась в День народного единства в Москве. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года, она призвана показать все многообразие, историю, традиции и достижения нашей страны. "В центральной части стенда Мордовии - Великое древо, символ всего мироздания, символ республики. Корни Великого древа — это история и традиции. Ствол — это люди, которыми мы очень гордимся. Лётчик, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, непобедимый адмирал Фёдор Ушаков, Патриарх Никон, всемирно известный скульптор Степан Эрьзя, художник радости Федот Сычков", - говорится в сообщении. В порталах древа можно погрузиться в мир мордовского народа, примерить традиционные национальные костюмы или прогуляться по главным достопримечательностям республики. На открытии стенда республики выступил этно-арт-театр Мордовии "Варма", коллекции которой создаются на основе традиционной одежды мокшан и эрзян (мордовских этносов). "На стенде ежедневно будут рассказывать о достижениях региона и самобытной мордовской культуре. Мордовия славится вкусными и полезными продуктами. Мордовия - лидер в стране по органическому земледелию. Республика обеспечивает лекарственную безопасность страны. С советских времён Мордовия была и остаётся центром светотехнической промышленности, силовой электроники", - отмечается в сообщении. Республика занимает первую строчку в промышленном вагоностроении и является единственным на территории ЕАЭС производителем оптического волокна. Кроме того, в Мордовии есть уникальный промысел – добыча и обработка мореного дуба. "Мы достойно заявили о себе на выставке "Россия". Мы будем работать пять месяцев, придумывать новое, чтобы вам было интересно. Школьники должны обязательно побывать здесь – одно посещение расскажет больше любых учебников истории, географии, экономики", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, артем здунов, выставка-форум "россия"