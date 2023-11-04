Глава Мордовии открыл стенд республики на ВДНХ

Глава Мордовии Здунов открыл стенд республики на выставке-форуме "Россия"
Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"
Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"
Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.
Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.
В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.
В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.
В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".
В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".
На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.
На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.
Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.
В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".
В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.
Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.
Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.
На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.
Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.
Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"
Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.
В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.
В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".
На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.
В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.
Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.
Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.