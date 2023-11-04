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Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
15:15 04.11.2023 (обновлено: 15:21 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/shkoly-1907440853.html
Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах
Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах - РИА Новости, 04.11.2023
Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о пятибалльной системе в школах, заявил, что система достаточно хорошо показывает успешность учеников. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:15
2023-11-04T15:21
выставка-форум "россия"
россия
москва
сергей кравцов
михаил мишустин
снг
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о пятибалльной системе в школах, заявил, что система достаточно хорошо показывает успешность учеников. "В целом я считаю, что оценочная система достаточно хорошо может оценить, показать успешность по тому или иному предмету", - сказал Кравцов на выставке-форуме "Россия". Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907423648.html
россия
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россия, москва, сергей кравцов, михаил мишустин, снг
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Сергей Кравцов, Михаил Мишустин, СНГ
Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах

Кравцов: пятибалльная система в школах хорошо показывает успешность

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о пятибалльной системе в школах, заявил, что система достаточно хорошо показывает успешность учеников.
"В целом я считаю, что оценочная система достаточно хорошо может оценить, показать успешность по тому или иному предмету", - сказал Кравцов на выставке-форуме "Россия".
Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры” - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваСергей КравцовМихаил МишустинСНГ
 
 
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