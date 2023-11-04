https://ria.ru/20231104/shkoly-1907440853.html

Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах

Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах - РИА Новости, 04.11.2023

Кравцов рассказал о пятибалльной системе в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о пятибалльной системе в школах, заявил, что система достаточно хорошо показывает успешность учеников. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:15

2023-11-04T15:15

2023-11-04T15:21

выставка-форум "россия"

россия

москва

сергей кравцов

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о пятибалльной системе в школах, заявил, что система достаточно хорошо показывает успешность учеников. "В целом я считаю, что оценочная система достаточно хорошо может оценить, показать успешность по тому или иному предмету", - сказал Кравцов на выставке-форуме "Россия". Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907423648.html

россия

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей кравцов, михаил мишустин, снг