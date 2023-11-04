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Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд - РИА Новости, 04.11.2023
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11:47 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907399989.html
Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд
Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд - РИА Новости, 04.11.2023
Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд
Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:47
2023-11-04T11:47
происшествия
москва
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд доставили Шабутдинова А.Р.", - сказала собеседница агентства. Ранее в прокуратуре сообщили, что суд с участием прокурора в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключение под стражу. В столичной прокуратуре рассказали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. "Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - сообщили в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве.
https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html
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происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд

Обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова доставили в суд

© Фото : МВД РоссииАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : МВД России
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд доставили Шабутдинова А.Р.", - сказала собеседница агентства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что суд с участием прокурора в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключение под стражу.
В столичной прокуратуре рассказали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Миллионер из Куеды. В Москве задержали прилетевшего из Дубая блогера
Вчера, 17:45
"Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - сообщили в ведомстве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве.
Екатерина Мизулина и Аяз Шабутдинов
Мизулина прокомментировала задержание блогера Аяза Шабутдинова
Вчера, 16:02
 
ПроисшествияМоскваАяз Шабутдинов
 
 
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