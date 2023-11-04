https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907399989.html

Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд

Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд - РИА Новости, 04.11.2023

Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в суд

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:47

2023-11-04T11:47

2023-11-04T11:47

происшествия

москва

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд доставили Шабутдинова А.Р.", - сказала собеседница агентства. Ранее в прокуратуре сообщили, что суд с участием прокурора в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключение под стражу. В столичной прокуратуре рассказали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. "Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - сообщили в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве.

https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, аяз шабутдинов