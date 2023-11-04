https://ria.ru/20231104/razvedchiki-1907449658.html
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ - РИА Новости, 04.11.2023
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ
Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:03
2023-11-04T16:03
2023-11-04T16:03
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безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией крупнокалиберного пулемета, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки "Юг" ВС РФ. Склад боеприпасов и огневую точку ВСУ разведчики обнаружили с помощью БПЛА. "Оператор нашел цель, увидел военнослужащих (ВСУ - ред.), которые таскали ящики, похожие на ящики с боеприпасами. Все в одно здание затаскивали. Предположили, что склад. Навели артиллерию, подали цель, получилось попадание", - рассказал замкомандира разведгруппы с позывным "Зенит". Разведчики Южной группировки войск наряду с разведывательными дронами активно применяют FPV-дроны, с помощью которых сами уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил оператор дрона, боец разведгруппы с позывным "Руслан". По его словам, с помощью модернизированных FPV-дронов, которые могут летать на дальние расстояния, также ведется контрбатарейная борьба. "Роль БПЛА в современной войне очень огромна, от нее практически всё зависит. Создаются группы, обучаются люди. В каждом подразделении уже появились операторы FPV-дронов. Сейчас это довольно массовое явление… За полгода очень выросло это направление, когда год назад мы только-только их увидели, мы еще не поверили в это, а теперь видим, как это шагнуло, появились ретрансляторы, антенны, усилители, сейчас они спокойно могут поражать вражескую технику, летать на огромные расстояния", - говорит "Руслан". Разведчик отмечает, что в настоящий момент операторы разведывательных дронов и FPV-дронов находятся по штату практически в каждом взводе, а также в расчетах подразделений артразведки. Профессиональный праздник военных разведчиков в России отмечается 5 ноября. Дата была установлена приказом Минобороны РФ в 2000 году. Праздник имеет статус государственного, но при этом не является выходным днем. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html
https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ, обнаруженный с БПЛА
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией крупнокалиберного пулемета, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки "Юг" ВС РФ.
Склад боеприпасов и огневую точку ВСУ разведчики обнаружили с помощью БПЛА.
"Оператор нашел цель, увидел военнослужащих (ВСУ - ред.), которые таскали ящики, похожие на ящики с боеприпасами. Все в одно здание затаскивали. Предположили, что склад. Навели артиллерию, подали цель, получилось попадание", - рассказал замкомандира разведгруппы с позывным "Зенит".
Разведчики Южной группировки войск наряду с разведывательными дронами активно применяют FPV-дроны, с помощью которых сами уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил оператор дрона, боец разведгруппы с позывным "Руслан". По его словам, с помощью модернизированных FPV-дронов, которые могут летать на дальние расстояния, также ведется контрбатарейная борьба.
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"Роль БПЛА в современной войне очень огромна, от нее практически всё зависит. Создаются группы, обучаются люди. В каждом подразделении уже появились операторы FPV-дронов. Сейчас это довольно массовое явление… За полгода очень выросло это направление, когда год назад мы только-только их увидели, мы еще не поверили в это, а теперь видим, как это шагнуло, появились ретрансляторы, антенны, усилители, сейчас они спокойно могут поражать вражескую технику, летать на огромные расстояния", - говорит "Руслан".
Разведчик отмечает, что в настоящий момент операторы разведывательных дронов и FPV-дронов находятся по штату практически в каждом взводе, а также в расчетах подразделений артразведки.
Профессиональный праздник военных разведчиков в России отмечается 5 ноября. Дата была установлена приказом Минобороны РФ в 2000 году. Праздник имеет статус государственного, но при этом не является выходным днем.
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
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