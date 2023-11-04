https://ria.ru/20231104/razvedchiki-1907449658.html

Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ

Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ - РИА Новости, 04.11.2023

Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ

Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:03

2023-11-04T16:03

2023-11-04T16:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией крупнокалиберного пулемета, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки "Юг" ВС РФ. Склад боеприпасов и огневую точку ВСУ разведчики обнаружили с помощью БПЛА. "Оператор нашел цель, увидел военнослужащих (ВСУ - ред.), которые таскали ящики, похожие на ящики с боеприпасами. Все в одно здание затаскивали. Предположили, что склад. Навели артиллерию, подали цель, получилось попадание", - рассказал замкомандира разведгруппы с позывным "Зенит". Разведчики Южной группировки войск наряду с разведывательными дронами активно применяют FPV-дроны, с помощью которых сами уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил оператор дрона, боец разведгруппы с позывным "Руслан". По его словам, с помощью модернизированных FPV-дронов, которые могут летать на дальние расстояния, также ведется контрбатарейная борьба. "Роль БПЛА в современной войне очень огромна, от нее практически всё зависит. Создаются группы, обучаются люди. В каждом подразделении уже появились операторы FPV-дронов. Сейчас это довольно массовое явление… За полгода очень выросло это направление, когда год назад мы только-только их увидели, мы еще не поверили в это, а теперь видим, как это шагнуло, появились ретрансляторы, антенны, усилители, сейчас они спокойно могут поражать вражескую технику, летать на огромные расстояния", - говорит "Руслан". Разведчик отмечает, что в настоящий момент операторы разведывательных дронов и FPV-дронов находятся по штату практически в каждом взводе, а также в расчетах подразделений артразведки. Профессиональный праздник военных разведчиков в России отмечается 5 ноября. Дата была установлена приказом Минобороны РФ в 2000 году. Праздник имеет статус государственного, но при этом не является выходным днем. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html

https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины