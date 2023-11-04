Рейтинг@Mail.ru
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/razvedchiki-1907449658.html
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ - РИА Новости, 04.11.2023
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ
Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:03
2023-11-04T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией крупнокалиберного пулемета, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки "Юг" ВС РФ. Склад боеприпасов и огневую точку ВСУ разведчики обнаружили с помощью БПЛА. "Оператор нашел цель, увидел военнослужащих (ВСУ - ред.), которые таскали ящики, похожие на ящики с боеприпасами. Все в одно здание затаскивали. Предположили, что склад. Навели артиллерию, подали цель, получилось попадание", - рассказал замкомандира разведгруппы с позывным "Зенит". Разведчики Южной группировки войск наряду с разведывательными дронами активно применяют FPV-дроны, с помощью которых сами уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил оператор дрона, боец разведгруппы с позывным "Руслан". По его словам, с помощью модернизированных FPV-дронов, которые могут летать на дальние расстояния, также ведется контрбатарейная борьба. "Роль БПЛА в современной войне очень огромна, от нее практически всё зависит. Создаются группы, обучаются люди. В каждом подразделении уже появились операторы FPV-дронов. Сейчас это довольно массовое явление… За полгода очень выросло это направление, когда год назад мы только-только их увидели, мы еще не поверили в это, а теперь видим, как это шагнуло, появились ретрансляторы, антенны, усилители, сейчас они спокойно могут поражать вражескую технику, летать на огромные расстояния", - говорит "Руслан". Разведчик отмечает, что в настоящий момент операторы разведывательных дронов и FPV-дронов находятся по штату практически в каждом взводе, а также в расчетах подразделений артразведки. Профессиональный праздник военных разведчиков в России отмечается 5 ноября. Дата была установлена приказом Минобороны РФ в 2000 году. Праздник имеет статус государственного, но при этом не является выходным днем. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html
https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ

Разведчики группировки ВС России "Юг" уничтожили склад ВСУ, обнаруженный с БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Разведчики Южной группировки Вооруженных сил РФ накануне своего профессионального праздника уничтожили склад ВСУ, а также укрепрайон с огневой позицией крупнокалиберного пулемета, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки "Юг" ВС РФ.
Склад боеприпасов и огневую точку ВСУ разведчики обнаружили с помощью БПЛА.
"Оператор нашел цель, увидел военнослужащих (ВСУ - ред.), которые таскали ящики, похожие на ящики с боеприпасами. Все в одно здание затаскивали. Предположили, что склад. Навели артиллерию, подали цель, получилось попадание", - рассказал замкомандира разведгруппы с позывным "Зенит".
Разведчики Южной группировки войск наряду с разведывательными дронами активно применяют FPV-дроны, с помощью которых сами уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил оператор дрона, боец разведгруппы с позывным "Руслан". По его словам, с помощью модернизированных FPV-дронов, которые могут летать на дальние расстояния, также ведется контрбатарейная борьба.
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска
1 ноября, 07:02
"Роль БПЛА в современной войне очень огромна, от нее практически всё зависит. Создаются группы, обучаются люди. В каждом подразделении уже появились операторы FPV-дронов. Сейчас это довольно массовое явление… За полгода очень выросло это направление, когда год назад мы только-только их увидели, мы еще не поверили в это, а теперь видим, как это шагнуло, появились ретрансляторы, антенны, усилители, сейчас они спокойно могут поражать вражескую технику, летать на огромные расстояния", - говорит "Руслан".
Разведчик отмечает, что в настоящий момент операторы разведывательных дронов и FPV-дронов находятся по штату практически в каждом взводе, а также в расчетах подразделений артразведки.
Профессиональный праздник военных разведчиков в России отмечается 5 ноября. Дата была установлена приказом Минобороны РФ в 2000 году. Праздник имеет статус государственного, но при этом не является выходным днем.
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала