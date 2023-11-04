https://ria.ru/20231104/raketa-1907479067.html

ХАМАС заявило о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата

ХАМАС заявило о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата - РИА Новости, 04.11.2023

ХАМАС заявило о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата

Военное крыло ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — заявило о запуске ракеты в сторону израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:26

2023-11-04T18:26

2023-11-04T18:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — заявило о запуске ракеты в сторону израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря. "Бригады "Аль-Кассам" выпустили по Эйлату ракету Ayyash-250 в ответ на резню мирных жителей", — говорится в сообщении палестинского движения.Накануне информационное агентство WAFA сообщило, что израильские военные нанесли удар по по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы. В результате погибли и получили ранения десятки человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231104/khamas-1907368118.html

https://ria.ru/20231104/izrail-1907356603.html

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в мире, израиль, россия, красное море, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году