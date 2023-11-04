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Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pvo-1907378805.html
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО - РИА Новости, 04.11.2023
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО
Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:52
2023-11-04T09:52
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
происшествия
курский район
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. "В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907321486.html
курская область
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роман старовойт, курская область, происшествия, курский район
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Происшествия, Курский район
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО

Губернатор Старовойт: в Курском районе работает система ПВО

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная установка С-125
Зенитно-ракетная установка С-125 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Зенитно-ракетная установка С-125 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Старовойт.
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Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьПроисшествияКурский район
 
 
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