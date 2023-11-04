https://ria.ru/20231104/pvo-1907378805.html

Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО

Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО - РИА Новости, 04.11.2023

Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО

Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:52

2023-11-04T09:52

2023-11-04T09:52

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

происшествия

курский район

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. "В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907321486.html

курская область

курский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман старовойт, курская область, происшествия, курский район