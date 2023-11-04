https://ria.ru/20231104/pvo-1907378805.html
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО - РИА Новости, 04.11.2023
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО
Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:52
2023-11-04T09:52
2023-11-04T09:52
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
происшествия
курский район
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. "В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907321486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, происшествия, курский район
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Происшествия, Курский район
Власти предупредили жителей Курской области о работе ПВО
Губернатор Старовойт: в Курском районе работает система ПВО