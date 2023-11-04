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Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж - РИА Новости, 04.11.2023
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17:03 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/putin-1907465954.html
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж - РИА Новости, 04.11.2023
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж
Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:03
2023-11-04T17:03
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться", - сказал Песков, выступая на форуме "Знание".
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж

Песков: у Путина много дел в России, от каких-то поездок приходится отказываться

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться", - сказал Песков, выступая на форуме "Знание".
Президент РФ Владимир Путин с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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