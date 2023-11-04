https://ria.ru/20231104/putin-1907465954.html

Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж

Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж - РИА Новости, 04.11.2023

Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж

Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:03

2023-11-04T17:03

2023-11-04T17:03

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться", - сказал Песков, выступая на форуме "Знание".

https://ria.ru/20231104/kadet-1907432883.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, россия