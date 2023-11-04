https://ria.ru/20231104/putin-1907465954.html
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж - РИА Новости, 04.11.2023
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж
Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:03
2023-11-04T17:03
2023-11-04T17:03
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться", - сказал Песков, выступая на форуме "Знание".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж
Песков: у Путина много дел в России, от каких-то поездок приходится отказываться
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сейчас у президента РФ Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, поэтому он совершает зарубежные визиты не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться", - сказал Песков, выступая на форуме "Знание".
Путин пообещал кадету пообщаться отдельно