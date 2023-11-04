https://ria.ru/20231104/otkaz-1907451193.html

"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного

"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного - РИА Новости, 04.11.2023

"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного

Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте с Россией могут дать основания США отказаться от содействия Украине, пишет китайский... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:12

2023-11-04T16:12

2023-11-04T16:12

в мире

украина

сша

киев

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте с Россией могут дать основания США отказаться от содействия Украине, пишет китайский портал Sohu."У него (Зеленского. – Прим. ред.) также есть основания полагать, что если Киев не будет продолжать воевать, то Соединенные Штаты решат отказаться от Украины. <…> В любом случае, нынешний президент Украины не хотел бы столкнуться с подобным. Однако, судя по заявлению главкома ВСУ, США уже готовы "уволить" Зеленского", – отмечено в публикации.Ситуацию усугубляет то, что международная обстановка сильно изменилась: США направили свою помощь Израилю, а Украина отошла на второй план, говорится в материале."Прежде ВСУ даже при всей военно-технической поддержке Запада не смогли одолеть российскую армию. Теперь Украина может рассчитывать только на себя, а ее войска уже показали, что не могут бороться с русскими", – резюмировали в статье.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафоназаявил, что главком ВСУ не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, так как его публикация вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html

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украина

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в мире, украина, сша, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины