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"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
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16:12 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/otkaz-1907451193.html
"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного
"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного
Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте с Россией могут дать основания США отказаться от содействия Украине, пишет китайский... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:12
2023-11-04T16:12
в мире
украина
сша
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте с Россией могут дать основания США отказаться от содействия Украине, пишет китайский портал Sohu."У него (Зеленского. – Прим. ред.) также есть основания полагать, что если Киев не будет продолжать воевать, то Соединенные Штаты решат отказаться от Украины. &lt;…&gt; В любом случае, нынешний президент Украины не хотел бы столкнуться с подобным. Однако, судя по заявлению главкома ВСУ, США уже готовы "уволить" Зеленского", – отмечено в публикации.Ситуацию усугубляет то, что международная обстановка сильно изменилась: США направили свою помощь Израилю, а Украина отошла на второй план, говорится в материале."Прежде ВСУ даже при всей военно-технической поддержке Запада не смогли одолеть российскую армию. Теперь Украина может рассчитывать только на себя, а ее войска уже показали, что не могут бороться с русскими", – резюмировали в статье.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафоназаявил, что главком ВСУ не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, так как его публикация вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html
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в мире, украина, сша, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"От них откажутся": в Китае заметили странную деталь в заявлении Залужного

Sohu: заявления Залужного подготовили почву для отказа США от Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте с Россией могут дать основания США отказаться от содействия Украине, пишет китайский портал Sohu.
"У него (Зеленского. – Прим. ред.) также есть основания полагать, что если Киев не будет продолжать воевать, то Соединенные Штаты решат отказаться от Украины. <…> В любом случае, нынешний президент Украины не хотел бы столкнуться с подобным. Однако, судя по заявлению главкома ВСУ, США уже готовы "уволить" Зеленского", – отмечено в публикации.
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Ситуацию усугубляет то, что международная обстановка сильно изменилась: США направили свою помощь Израилю, а Украина отошла на второй план, говорится в материале.
"Прежде ВСУ даже при всей военно-технической поддержке Запада не смогли одолеть российскую армию. Теперь Украина может рассчитывать только на себя, а ее войска уже показали, что не могут бороться с русскими", – резюмировали в статье.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафоназаявил, что главком ВСУ не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, так как его публикация вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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