https://ria.ru/20231104/oteli-1907491885.html
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе - РИА Новости, 04.11.2023
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе
В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:01
2023-11-04T20:01
2023-11-04T20:01
выставка-форум "россия"
владимир константинов
республика крым
россия
новости - туризм
туризм
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Очень много проектов в рекреационной сфере реализуются в Крыму. Они не остановились и продолжают строиться, инвестирование не остановлено. В ближайшие годы у нас будет открыто целый ряд гостиниц с разным функционалом", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/krym-1907465455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, республика крым, россия, новости - туризм, туризм, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Владимир Константинов, Республика Крым, Россия, Новости - Туризм, Туризм, Выставка-форум "Россия"
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе
Константинов: в Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Очень много проектов в рекреационной сфере реализуются в Крыму. Они не остановились и продолжают строиться, инвестирование не остановлено. В ближайшие годы у нас будет открыто целый ряд гостиниц с разным функционалом", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Власти Крыма планируют увеличить турпоток в следующем году