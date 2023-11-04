Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:01 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/oteli-1907491885.html
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе - РИА Новости, 04.11.2023
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе
В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:01
2023-11-04T20:01
выставка-форум "россия"
владимир константинов
республика крым
россия
новости - туризм
туризм
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40267/97/402679771_0:658:2048:1810_1920x0_80_0_0_87bcadb2e37e6546717bc28fe3dc4f08.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. &quot;Очень много проектов в рекреационной сфере реализуются в Крыму. Они не остановились и продолжают строиться, инвестирование не остановлено. В ближайшие годы у нас будет открыто целый ряд гостиниц с разным функционалом&quot;, - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме &quot;Россия&quot; на ВДНХ.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/krym-1907465455.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40267/97/402679771_0:466:2048:2002_1920x0_80_0_0_e7aee36115ea1d32ddad0127ed999d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, республика крым, россия, новости - туризм, туризм, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Владимир Константинов, Республика Крым, Россия, Новости - Туризм, Туризм, Выставка-форум "Россия"
Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе

Константинов: в Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц

© РИА Новости / Синицын | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Синицын
Перейти в медиабанк
Ялта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«

"Очень много проектов в рекреационной сфере реализуются в Крыму. Они не остановились и продолжают строиться, инвестирование не остановлено. В ближайшие годы у нас будет открыто целый ряд гостиниц с разным функционалом", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Туристы на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Власти Крыма планируют увеличить турпоток в следующем году
Вчера, 17:01
 
Выставка-форум "Россия"Владимир КонстантиновРеспублика КрымРоссияНовости - ТуризмТуризмВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала