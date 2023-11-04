https://ria.ru/20231104/oteli-1907491885.html

Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе

Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе - РИА Новости, 04.11.2023

Власти Крыма рассказали о планах открыть новые отели в регионе

В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:01

2023-11-04T20:01

2023-11-04T20:01

выставка-форум "россия"

владимир константинов

республика крым

россия

новости - туризм

туризм

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В Крыму в ближайшие годы введут в эксплуатацию ряд новых гостиниц, инвестирование в рекреационную сферу продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Очень много проектов в рекреационной сфере реализуются в Крыму. Они не остановились и продолжают строиться, инвестирование не остановлено. В ближайшие годы у нас будет открыто целый ряд гостиниц с разным функционалом", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/krym-1907465455.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир константинов, республика крым, россия, новости - туризм, туризм, выставка-форум "россия"