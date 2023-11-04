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Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
15:17 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/lyubimova-1907441300.html
Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах
Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах - РИА Новости, 04.11.2023
Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах
Цены на билеты в музеи в регионах значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому московским пользователям "Пушкинской карты" придется немного... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:17
2023-11-04T15:17
выставка-форум "россия"
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
ольга любимова
снг
культура
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Цены на билеты в музеи в регионах значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому московским пользователям "Пушкинской карты" придется немного поэкономить, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "На самом деле, конечно, проблема Москвы и Санкт-Петербурга, что 5 тысяч рублей не хватает. Как правило, статистика показывает, что в регионах билет в музей стоит не 400 рублей, а 40 рублей. Пяти тысяч рублей там хватает. Москвичам немного придется поэкономить", - сказала она в ответ на вопрос об увеличении лимита "Пушкинской карты" на дискуссии "Поколение ХХI века: наш вклад в культурное наследие России" рамках федерального просветительского марафона "Знание" на выставке "Россия". "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Денежный лимит по карте составляет 5 тысяч рублей. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231012/karta-1902231262.html
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россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, ольга любимова, снг, культура
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Ольга Любимова, СНГ, Культура
Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах

Любимова: в Москве пользователям "Пушкинской карты" придется поэкономить

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на выставке "Россия"
Министр культуры РФ Ольга Любимова на выставке Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Цены на билеты в музеи в регионах значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому московским пользователям "Пушкинской карты" придется немного поэкономить, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"На самом деле, конечно, проблема Москвы и Санкт-Петербурга, что 5 тысяч рублей не хватает. Как правило, статистика показывает, что в регионах билет в музей стоит не 400 рублей, а 40 рублей. Пяти тысяч рублей там хватает. Москвичам немного придется поэкономить", - сказала она в ответ на вопрос об увеличении лимита "Пушкинской карты" на дискуссии "Поколение ХХI века: наш вклад в культурное наследие России" рамках федерального просветительского марафона "Знание" на выставке "Россия".
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"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Денежный лимит по карте составляет 5 тысяч рублей.
Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
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Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил МишустинОльга ЛюбимоваСНГКультура
 
 
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