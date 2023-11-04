https://ria.ru/20231104/lyubimova-1907441300.html

Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах

Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах - РИА Новости, 04.11.2023

Любимова напомнила о разнице цен на билеты в музеи в столице и регионах

Цены на билеты в музеи в регионах значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому московским пользователям "Пушкинской карты" придется немного... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:17

2023-11-04T15:17

2023-11-04T15:17

выставка-форум "россия"

россия

москва

санкт-петербург

михаил мишустин

ольга любимова

снг

культура

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Цены на билеты в музеи в регионах значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому московским пользователям "Пушкинской карты" придется немного поэкономить, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "На самом деле, конечно, проблема Москвы и Санкт-Петербурга, что 5 тысяч рублей не хватает. Как правило, статистика показывает, что в регионах билет в музей стоит не 400 рублей, а 40 рублей. Пяти тысяч рублей там хватает. Москвичам немного придется поэкономить", - сказала она в ответ на вопрос об увеличении лимита "Пушкинской карты" на дискуссии "Поколение ХХI века: наш вклад в культурное наследие России" рамках федерального просветительского марафона "Знание" на выставке "Россия". "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Денежный лимит по карте составляет 5 тысяч рублей. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231012/karta-1902231262.html

https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907402427.html

россия

москва

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, ольга любимова, снг, культура