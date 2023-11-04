https://ria.ru/20231104/lugansk-1907440973.html
Путин назвал Луганск хорошим городом, в котором еще нужно многое сделать
Путин назвал Луганск хорошим городом, в котором еще нужно многое сделать - РИА Новости, 04.11.2023
Путин назвал Луганск хорошим городом, в котором еще нужно многое сделать
Президент России Владимир Путин считает, что в Луганске еще многое нужно сделать для горожан. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:15
2023-11-04T15:15
2023-11-04T15:31
луганск
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в Луганске еще многое нужно сделать для горожан. Путин в День народного единства приехал к Кремлю возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем пообщался с представителями религиозных объединений и представителями молодежных организаций. Во время общения Путин получил приглашение посетить Луганск. Глава государств рассказал о своих впечатлениях от города, на который удалось посмотреть из окна машины. "Хороший город", - сказал он. Однако, по его словам, "многое еще надо сделать".
https://ria.ru/20231104/putin-1907435826.html
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луганск, владимир путин, россия
Луганск, Владимир Путин, Россия
Путин назвал Луганск хорошим городом, в котором еще нужно многое сделать
Путин о Луганске: хороший город, но еще нужно многое сделать для горожан
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в Луганске еще многое нужно сделать для горожан.
Путин в День народного единства приехал к Кремлю возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем пообщался с представителями религиозных объединений и представителями молодежных организаций. Во время общения Путин получил приглашение посетить Луганск.
Глава государств рассказал о своих впечатлениях от города, на который удалось посмотреть из окна машины. "Хороший город", - сказал он. Однако, по его словам, "многое еще надо сделать".
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