https://ria.ru/20231104/kuzbass-1907366251.html

Цивилев: на выставке "Россия" мы покажем современный и многогранный Кузбасс

Цивилев: на выставке "Россия" мы покажем современный и многогранный Кузбасс - РИА Новости, 04.11.2023

Цивилев: на выставке "Россия" мы покажем современный и многогранный Кузбасс

Экспозиция Кузбасса на Международной выставке-форуме "Россия" с участием всех субъектов РФ покажет многогранность данного современного региона, сообщает... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:00

2023-11-04T10:00

2023-11-04T10:33

выставка-форум "россия"

россия

москва

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

владимир машков

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КЕМЕРОВО, 4 ноя – РИА Новости. Экспозиция Кузбасса на Международной выставке-форуме "Россия" с участием всех субъектов РФ покажет многогранность данного современного региона, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. "Экспозиция "КуZбасс. Будущее здесь" совместила историю и современные технологии. Гостей ждут образовательная, деловая, культурная программы, а также викторина, победители которой смогут побывать на популярном курорте Кузбасса "Шерегеш", – говорится в сообщении. "Выставка "Россия", организованная по поручению Президента нашей страны (Владимира Путина - ред.), стала действительно масштабным событием. Символично, что она начинается в День народного единства: этот праздник подчеркивает патриотизм, силу духа россиян, верность историческим традициям и желание развивать свою страну, свой регион. Мы познакомим всех с уникальной историей Кузбасса, и, конечно, покажем, насколько у нас современный, молодежный, многогранный регион. Благодаря использованию цифровых технологий изображения будут объемными, 3D-эффект позволит гостям почувствовать себя в другом измерении", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в честь открытия Международной выставки-форума "Россия" в 14:00 (10:00 мск) стартует викторина "Визит в Шерегеш". Три победителя получат путевку на двоих в спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" в сезоне 2023-2024. Участникам нужно будет правильно ответить на 20 вопросов о Шерегеше в чат-боте в Telegram. Победители будут определяться 8-го, 15-го и 16-го ноября. Сертификат предусматривает при необходимости перелет в Шерегеш из Москвы, проживание в гостинице и приятные бонусы от организаторов — прокат горнолыжного оборудования и приветственный ужин в гастро-пабе. В четверг, 16 ноября, Кузбасс откроет серию презентационных Дней Сибирского федерального округа. Запланирована интерактивная презентация региона, концерты кузбасских коллективов, лекции, спектакли, продажа и дегустация блюд кузбасской кухни, кулинарные мастер-классы и даже церемония бракосочетания. Неофициальным символом региона станет пситтакозавр КуZбасик, он будет встречать гостей стенда КуZбасса. Также сувенирную игрушку-динозаврика можно будет приобрести на память. За время работы выставки на стенде презентуют Сибирский кластер искусств, отпразднуют открытие горнолыжного сезона в СТК "Шерегеш" и Новый год, а также проведут ряд тематических дней. Отдельная программа будет организована для детей. Например, "Палеонтологическая песочница" — имитация раскопок в Шестаково, созданная с применением интерактивного стола и специально разработанной онлайн-игры. Также на постоянной основе будут проводиться интерактивы, конкурсы, викторины, игры, розыгрыши. Гостей кузбасского digital-стенда будет сопровождать голос народного артиста России Владимира Машкова, который записал аудиогид о прошлом и настоящем региона. Сам артист провёл школьные годы в Новокузнецке (Кузбасс). Также у посетителей будет возможность виртуально побывать в регионе с помощью огромных LED-экранов, напольного экрана, тач-панели, кинотеатра, макетов спортивных объектов Кузбасса, макета курорта "Шерегеш".

https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html

россия

москва

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, владимир машков