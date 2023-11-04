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СМИ: сотрудница госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
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06:57 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/genotsid-1907362559.html
СМИ: сотрудница госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе
СМИ: сотрудница госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: сотрудница госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе
Сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в соцсети X заявила, что президент Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа, сообщает портал Axios. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:57
2023-11-04T06:57
израиль
россия
сша
джо байден
камала харрис
риши сунак
хамас
оон
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в соцсети X заявила, что президент Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа, сообщает портал Axios. Как отмечает портал, американские дипломаты могут выражать свое недовольство политикой правительства через специальные внутриведомственные заявления. Отмечается, что Якуб разослала письмо для того, чтобы собрать подписи под ее заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Однако она также выразила недовольство мерами Вашингтона в соцсетях. "Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы... Вы причастны к геноциду, президент", - приводит Axios слова из сообщения Якуб в соцсети X. А после того, как вице-президент США Камала Харрис встретилась с премьером Британии Риши Сунаком, сотрудница госдепа написала, что та оторвана от реальности. По информации портала, Якуб впоследствии ограничила доступ к своим сообщениям. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231020/bayden-1904192324.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1907284502.html
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израиль, россия, сша, джо байден, камала харрис, риши сунак, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, США, Джо Байден, Камала Харрис, Риши Сунак, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: сотрудница госдепа обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе

Axios: сотрудница госдепа заявила, что Байден причастен к геноциду жителей Газы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в соцсети X заявила, что президент Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа, сообщает портал Axios.
Как отмечает портал, американские дипломаты могут выражать свое недовольство политикой правительства через специальные внутриведомственные заявления. Отмечается, что Якуб разослала письмо для того, чтобы собрать подписи под ее заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Однако она также выразила недовольство мерами Вашингтона в соцсетях.
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"Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы... Вы причастны к геноциду, президент", - приводит Axios слова из сообщения Якуб в соцсети X. А после того, как вице-президент США Камала Харрис встретилась с премьером Британии Риши Сунаком, сотрудница госдепа написала, что та оторвана от реальности.
По информации портала, Якуб впоследствии ограничила доступ к своим сообщениям.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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