https://ria.ru/20231104/elektromobil-1907472999.html

Новак признался, что думает о покупке электромобиля

Новак признался, что думает о покупке электромобиля - РИА Новости, 04.11.2023

Новак признался, что думает о покупке электромобиля

Вице-премьер России Александр Новак думает о покупке электромобиля, хотя пару лет назад подобный вид транспорта его не интересовал, об этом зампредседателя... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:41

2023-11-04T17:41

2023-11-04T17:41

выставка-форум "россия"

технологии

россия

москва

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

выставка-форум "россия"

авто

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак думает о покупке электромобиля, хотя пару лет назад подобный вид транспорта его не интересовал, об этом зампредседателя правительства сказал во время марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". "Я не купил себе еще электрический автомобиль, хотя уже задумался об этом. Если еще год-два назад меня это не интересовало, то на сегодняшний день могу сказать, что мне тоже уже электрический автомобиль интересен, потому что появилась зарядная инфраструктура, она расширяется. Есть программа, которая реализуется правительством по развитию зарядной инфраструктуры", - сказал он. Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день в России насчитывается около 2,5 тысячи зарядных станций по всей стране. "Это, конечно, мало, но это цифра не учитывает зарядки, которые стоят в общественных местах", - уточнил он, отметив, что есть цель довести число зарядных станций для электротранспорта до 30 тысяч в ближайшие годы. По мнению Новака, доля электромобилей в РФ продолжит возрастать, но машины с двигателем внутреннего сгорания все равно останутся. Правительство России в настоящее время занимается развитием инфраструктуры для электромобилей. Так, в сентябре кабмин поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами изучить вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций для электромобилей к сетям, сообщали РИА Новости в министерстве. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней открыты стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.

https://ria.ru/20231104/toplivo-1907443262.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, москва, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия", авто