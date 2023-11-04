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Депутат посоветовала быть не интеллигентными ради интересов Родины - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:26 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/deputat-1907442612.html
Депутат посоветовала быть не интеллигентными ради интересов Родины
Депутат посоветовала быть не интеллигентными ради интересов Родины - РИА Новости, 04.11.2023
Депутат посоветовала быть не интеллигентными ради интересов Родины
Будьте "чертовски не интеллигентны", если этого требуют интересы Родины, но при этом, старайтесь быть интеллигентными всегда, когда это возможно, обратилась к... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:26
2023-11-04T15:26
выставка-форум "россия"
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елена ямпольская
михаил швыдкой
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Будьте "чертовски не интеллигентны", если этого требуют интересы Родины, но при этом, старайтесь быть интеллигентными всегда, когда это возможно, обратилась к аудитории выставки-форума "Россия" глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. "Если надо, будьте чертовски не интеллигентны, если этого требуют интересы Родины... если сейчас от вас ждут другого... если Родина ждёт другого. Но при этом, пожалуйста, старайтесь быть интеллигентными всегда, когда это возможно", - сказала она в ходе выставки-форума "Россия". Также она отметила, что проблема в том, что интеллигенция в какой-то момент начала вести себя по отношению к собственной Родине не очень интеллигентно. "Регулярно в истории России наступают времена, когда части интеллигенции кажется, что она безгрешна, что она единственный носитель света, единственный носитель знаний... такие времена оказываются чреваты для государства и для общества большими потрясениями, которых могло бы не быть, если бы интеллигенция проявила себя иначе", - объяснила парламентарий. По словам Ямпольской, "начинавшая шептаться по кухням" интеллигенция во многом способствовала развалу Советской империи. Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны оставаться на Родине. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231025/vyveski-1905137522.html
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россия, москва, елена ямпольская, михаил швыдкой, дмитрий песков, снг, госдума рф, общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Елена Ямпольская, Михаил Швыдкой, Дмитрий Песков, СНГ, Госдума РФ, Общество
Депутат посоветовала быть не интеллигентными ради интересов Родины

Депутат посоветовала быть не интеллигентными, если этого требуют интересы Родины

© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Будьте "чертовски не интеллигентны", если этого требуют интересы Родины, но при этом, старайтесь быть интеллигентными всегда, когда это возможно, обратилась к аудитории выставки-форума "Россия" глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.
"Если надо, будьте чертовски не интеллигентны, если этого требуют интересы Родины... если сейчас от вас ждут другого... если Родина ждёт другого. Но при этом, пожалуйста, старайтесь быть интеллигентными всегда, когда это возможно", - сказала она в ходе выставки-форума "Россия".
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Также она отметила, что проблема в том, что интеллигенция в какой-то момент начала вести себя по отношению к собственной Родине не очень интеллигентно.
"Регулярно в истории России наступают времена, когда части интеллигенции кажется, что она безгрешна, что она единственный носитель света, единственный носитель знаний... такие времена оказываются чреваты для государства и для общества большими потрясениями, которых могло бы не быть, если бы интеллигенция проявила себя иначе", - объяснила парламентарий.
По словам Ямпольской, "начинавшая шептаться по кухням" интеллигенция во многом способствовала развалу Советской империи.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны оставаться на Родине.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу.
Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
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Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваЕлена ЯмпольскаяМихаил ШвыдкойДмитрий ПесковСНГГосдума РФОбщество
 
 
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