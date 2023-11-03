https://ria.ru/20231103/vystavka-forum-1907338209.html

Роснедра представят на ВДНХ имитацию разлома земли с минералами

Роснедра представят на ВДНХ имитацию разлома земли с минералами - РИА Новости, 03.11.2023

Роснедра представят на ВДНХ имитацию разлома земли с минералами

Роснедра в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ представят имитацию разлома в земле с залегающими в нем минералами, посетители павильона смогут РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:00

2023-11-03T22:00

2023-11-03T22:00

выставка-форум "россия"

москва

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роснедра в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ представят имитацию разлома в земле с залегающими в нем минералами, посетители павильона смогут погрузиться в недра земли и почувствовать себя исследователем полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций. "В центре нашего пространства располагается вагонетка с песком, где при помощи специального устройства, которое реагирует на глубину и место раскопок, каждый желающий сможет погрузится в недра земли, почувствовать себя исследователем минералов. В ходе игры участники получат полную информацию о минерале - как его используют в промышленности, узнают глубину залегания и основные регионы добычи", - рассказали в Роснедрах. Помимо спрятанных минералов - угля, золота, алмазов, олова, платины, нефти, лития, в игре будут скрываться и "обманки" - ресурсы, визуально похожие на представленные. Задача игрока - следовать подсказкам и не промахнуться, найти настоящие полезные ископаемые. "Каждый желающий сможет почувствовать себя причастным к масштабной цифровой трансформации отрасли - прикоснуться к геологической карте и самостоятельно через принтер оцифровать ее. Какую информацию получат в итоге - название полезного ископаемого, уровень добычи в год, на сколько лет хватит запасов", - добавили в ведомстве. Для детей Роснедра подготовили мастер-классы, посредством которых они смогут почувствовать себя в роли геолога. Специалисты профильной подведомственной организации - Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов продемонстрируют юным гостям процесс работы с настоящими минералами и горными породами при помощи бинокуляра. Многократное увеличение минерала позволит окунуться в невероятный мир красоты полезных ископаемых, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231103/rossiya-1907306252.html

https://ria.ru/20231103/forum-1907292109.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), выставка-форум "россия"