https://ria.ru/20231103/vybory-1907320669.html

Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной

Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной - РИА Новости, 03.11.2023

Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:36

2023-11-03T19:36

2023-11-03T19:38

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киев

дмитрий кулеба

владимир зеленский

давид арахамия

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года, сообщает в пятницу агентство УНИАН. "Зеленский рассматривает проведение выборов весной 2024 года. Обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", - приводит слова Кулебы издание в Telegram-канале. При этом, по мнению Кулебы, проведение выборов во время военных действий повлечет за собой беспрецедентные проблемы. Как заявлял ранее Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". В августе глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал, международные партнеры Украины, активно финансирующие страну, призывают Киев провести выборы в следующем году даже во время конфликта и военного положения.

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907300212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины