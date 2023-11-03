Рейтинг@Mail.ru
Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 03.11.2023 (обновлено: 19:38 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vybory-1907320669.html
Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной
Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной - РИА Новости, 03.11.2023
Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:36
2023-11-03T19:38
в мире
украина
киев
дмитрий кулеба
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года, сообщает в пятницу агентство УНИАН. "Зеленский рассматривает проведение выборов весной 2024 года. Обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", - приводит слова Кулебы издание в Telegram-канале. При этом, по мнению Кулебы, проведение выборов во время военных действий повлечет за собой беспрецедентные проблемы. Как заявлял ранее Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". В августе глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал, международные партнеры Украины, активно финансирующие страну, призывают Киев провести выборы в следующем году даже во время конфликта и военного положения.
https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907300212.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Кулеба рассказал о планах Зеленского провести президентские выборы весной

УНИАН: Зеленский допустил проведение выборов президента весной, сообщил Кулеба

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года, сообщает в пятницу агентство УНИАН.
«
"Зеленский рассматривает проведение выборов весной 2024 года. Обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", - приводит слова Кулебы издание в Telegram-канале.
При этом, по мнению Кулебы, проведение выборов во время военных действий повлечет за собой беспрецедентные проблемы.
Как заявлял ранее Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
В августе глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал, международные партнеры Украины, активно финансирующие страну, призывают Киев провести выборы в следующем году даже во время конфликта и военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику
Вчера, 18:05
 
В миреУкраинаКиевДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала