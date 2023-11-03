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"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля
Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:42
2023-11-03T16:42
2023-11-03T20:10
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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цены на нефть
западный берег реки иордан
хасан насрулла
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте."Операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля. Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
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Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Цены на нефть, Западный берег реки Иордан, Хасан Насрулла, ХАМАС
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля
Лидер "Хезболлы": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля