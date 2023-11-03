https://ria.ru/20231103/vliyanie-1907268952.html

"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля

"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля - РИА Новости, 03.11.2023

"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля

Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:42

2023-11-03T16:42

2023-11-03T20:10

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

цены на нефть

западный берег реки иордан

хасан насрулла

хамас

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте."Операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля. Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".

https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html

израиль

западный берег реки иордан

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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, цены на нефть, западный берег реки иордан, хасан насрулла, хамас