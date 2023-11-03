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"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
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16:42 03.11.2023 (обновлено: 20:10 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vliyanie-1907268952.html
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля
Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:42
2023-11-03T20:10
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
цены на нефть
западный берег реки иордан
хасан насрулла
хамас
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте."Операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля. Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html
израиль
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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, цены на нефть, западный берег реки иордан, хасан насрулла, хамас
Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Цены на нефть, Западный берег реки Иордан, Хасан Насрулла, ХАМАС
"Хезболла": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля

Лидер "Хезболлы": операция "Потоп Аль-Аксы" окажет влияние на будущее Израиля

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.
«
"Операция "Потоп Аль-Аксы" окажет серьезное влияние на существование и будущее Израиля. Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.
Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
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ИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЦены на нефтьЗападный берег реки ИорданХасан НасруллаХАМАС
 
 
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