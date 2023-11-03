https://ria.ru/20231103/trikolor-1907117988.html
"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания
"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания - РИА Новости, 03.11.2023
"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания
"Триколор" представил защищенный от внешних помех новый проект телевещания "Триколор Ultra", сообщает оператор спутникового телевидения. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:58
2023-11-03T11:58
2023-11-03T11:58
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Триколор" представил защищенный от внешних помех новый проект телевещания "Триколор Ultra", сообщает оператор спутникового телевидения."Триколор Ultra" — проект вещания на российском спутнике "Экспресс-АТ1". Для обеспечения защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири."Ситуация с внешними помехами потребовала от нас кардинальных решений. "Экспресс-АТ1" — это только российские частоты, и это дает нам дополнительные уверенность и стабильность. Наши ежегодные дополнительные затраты — сотни миллионов рублей. Мы вложились не только в строительство нового телепорта, в нашем распоряжении также 20 транспондеров с емкостью почти в 700 Мгц для создания максимально разнообразного и широкого канального плана", — пояснил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "Триколор" Алексей Липилин.Оператор, наряду с 56-м градусом, осуществляет вещание и с 36-го градуса: со спутников "Экспресс-АМУ1" и Eutelsat 36B. Как отметили в компании, объем каналов на этих позициях после запуска "Триколор Ultra" останется прежним, вещание для абонентов сохранится в неизменном виде.
https://ria.ru/20210301/trikolor-1599466932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, триколор тв, россия, наука, технологии
Новости компаний - Экономика, Триколор ТВ, Россия, Наука, Технологии
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Триколор" представил защищенный от внешних помех новый проект телевещания "Триколор Ultra", сообщает оператор спутникового телевидения.
"Триколор Ultra" — проект вещания на российском спутнике "Экспресс-АТ1". Для обеспечения защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири.
Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт
"Ситуация с внешними помехами потребовала от нас кардинальных решений. "Экспресс-АТ1" — это только российские частоты, и это дает нам дополнительные уверенность и стабильность. Наши ежегодные дополнительные затраты — сотни миллионов рублей. Мы вложились не только в строительство нового телепорта, в нашем распоряжении также 20 транспондеров с емкостью почти в 700 Мгц для создания максимально разнообразного и широкого канального плана", — пояснил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "Триколор
" Алексей Липилин.
Оператор, наряду с 56-м градусом, осуществляет вещание и с 36-го градуса: со спутников "Экспресс-АМУ1" и Eutelsat 36B. Как отметили в компании, объем каналов на этих позициях после запуска "Триколор Ultra" останется прежним, вещание для абонентов сохранится в неизменном виде.