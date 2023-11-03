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"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания - РИА Новости, 03.11.2023
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11:58 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/trikolor-1907117988.html
"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания
"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания - РИА Новости, 03.11.2023
"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания
"Триколор" представил защищенный от внешних помех новый проект телевещания "Триколор Ultra", сообщает оператор спутникового телевидения. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:58
2023-11-03T11:58
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Триколор" представил защищенный от внешних помех новый проект телевещания "Триколор Ultra", сообщает оператор спутникового телевидения."Триколор Ultra" — проект вещания на российском спутнике "Экспресс-АТ1". Для обеспечения защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири."Ситуация с внешними помехами потребовала от нас кардинальных решений. "Экспресс-АТ1" — это только российские частоты, и это дает нам дополнительные уверенность и стабильность. Наши ежегодные дополнительные затраты — сотни миллионов рублей. Мы вложились не только в строительство нового телепорта, в нашем распоряжении также 20 транспондеров с емкостью почти в 700 Мгц для создания максимально разнообразного и широкого канального плана", — пояснил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "Триколор" Алексей Липилин.Оператор, наряду с 56-м градусом, осуществляет вещание и с 36-го градуса: со спутников "Экспресс-АМУ1" и Eutelsat 36B. Как отметили в компании, объем каналов на этих позициях после запуска "Триколор Ultra" останется прежним, вещание для абонентов сохранится в неизменном виде.
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новости компаний - экономика, триколор тв, россия, наука, технологии
Новости компаний - Экономика, Триколор ТВ, Россия, Наука, Технологии

"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания

© Фото : Триколор"Триколор" запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания
Триколор запускает защищенный от внешних помех проект ТВ-вещания - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Триколор
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Триколор" представил защищенный от внешних помех новый проект телевещания "Триколор Ultra", сообщает оператор спутникового телевидения.
"Триколор Ultra" — проект вещания на российском спутнике "Экспресс-АТ1". Для обеспечения защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири.
Заместитель гендиректора по контентной политике Триколора Николай Орлов на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт
1 марта 2021, 17:05
"Ситуация с внешними помехами потребовала от нас кардинальных решений. "Экспресс-АТ1" — это только российские частоты, и это дает нам дополнительные уверенность и стабильность. Наши ежегодные дополнительные затраты — сотни миллионов рублей. Мы вложились не только в строительство нового телепорта, в нашем распоряжении также 20 транспондеров с емкостью почти в 700 Мгц для создания максимально разнообразного и широкого канального плана", — пояснил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "Триколор" Алексей Липилин.
Оператор, наряду с 56-м градусом, осуществляет вещание и с 36-го градуса: со спутников "Экспресс-АМУ1" и Eutelsat 36B. Как отметили в компании, объем каналов на этих позициях после запуска "Триколор Ultra" останется прежним, вещание для абонентов сохранится в неизменном виде.
 
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