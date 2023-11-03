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ЕС обеспокоился сообщениями о якобы военном сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 03.11.2023
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17:36 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/sotrudnichestvo-1907290788.html
ЕС обеспокоился сообщениями о якобы военном сотрудничестве России и КНДР
ЕС обеспокоился сообщениями о якобы военном сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 03.11.2023
ЕС обеспокоился сообщениями о якобы военном сотрудничестве России и КНДР
В ЕС выразили обеспокоенность сообщениями о якобы поставках оружия и военном сотрудничестве между КНДР и Россией, которые ранее в Москве назвали беспочвенными. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:36
2023-11-03T17:36
евросоюз
в мире
джон кирби
олег бурмистров
кндр (северная корея)
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В ЕС выразили обеспокоенность сообщениями о якобы поставках оружия и военном сотрудничестве между КНДР и Россией, которые ранее в Москве назвали беспочвенными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявлял, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах "ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о поставках оружия и военном сотрудничестве между КНДР и Россией для использования его в ... войне против Украины. ЕС решительно осуждает любые подобные поставки оружия", - говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза. Ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН. Западные страны уже выступали с утверждениями о поставках зарубежных вооружений России в период проведения СВО, однако доказательств не приводили, при этом в Москве такие заявления отвергали.
https://ria.ru/20231015/kndr-1902859799.html
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евросоюз, в мире, джон кирби, олег бурмистров, кндр (северная корея)
Евросоюз, В мире, Джон Кирби, Олег Бурмистров, КНДР (Северная Корея)
ЕС обеспокоился сообщениями о якобы военном сотрудничестве России и КНДР

В ЕС обеспокоились из-за сообщений о якобы военном сотрудничестве России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В ЕС выразили обеспокоенность сообщениями о якобы поставках оружия и военном сотрудничестве между КНДР и Россией, которые ранее в Москве назвали беспочвенными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявлял, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах
Лидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР
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"ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о поставках оружия и военном сотрудничестве между КНДР и Россией для использования его в ... войне против Украины. ЕС решительно осуждает любые подобные поставки оружия", - говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
Ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.
Западные страны уже выступали с утверждениями о поставках зарубежных вооружений России в период проведения СВО, однако доказательств не приводили, при этом в Москве такие заявления отвергали.
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