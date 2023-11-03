Во Владивостоке погиб иностранный рабочий
Во Владивостоке иностранный рабочий погиб при взрыве неустановленного предмета
© Прокуратура Приморского края/TelegramСотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока. 3 ноября 2023
Сотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока. 3 ноября 2023
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока, его коллега госпитализирован, сообщила прокуратура Приморья.
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"Предварительно установлено, что днем 3 ноября 2023 года в рамках частного найма два иностранных гражданина на придомовой территории частного дома на ул. Верещагина допустили неосторожное обращение с неустановленным предметом, спровоцировав физико-химический процесс с ударной волной и распространением осколочных фрагментов", - рассказали в надзорном ведомстве.
Один иностранец погиб на месте, второй госпитализирован для оказания медицинской помощи, уточнили в краевой прокуратуре.
Надзорное ведомство поставило на контроль ход доследственной проверки по факту происшествия.