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Во Владивостоке погиб иностранный рабочий - РИА Новости, 03.11.2023
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09:49 03.11.2023 (обновлено: 10:11 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907103635.html
Во Владивостоке погиб иностранный рабочий
Во Владивостоке погиб иностранный рабочий - РИА Новости, 03.11.2023
Во Владивостоке погиб иностранный рабочий
Иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока, РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:49
2023-11-03T10:11
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока, его коллега госпитализирован, сообщила прокуратура Приморья. "Предварительно установлено, что днем 3 ноября 2023 года в рамках частного найма два иностранных гражданина на придомовой территории частного дома на ул. Верещагина допустили неосторожное обращение с неустановленным предметом, спровоцировав физико-химический процесс с ударной волной и распространением осколочных фрагментов", - рассказали в надзорном ведомстве. Один иностранец погиб на месте, второй госпитализирован для оказания медицинской помощи, уточнили в краевой прокуратуре. Надзорное ведомство поставило на контроль ход доследственной проверки по факту происшествия.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке погиб иностранный рабочий

Во Владивостоке иностранный рабочий погиб при взрыве неустановленного предмета

© Прокуратура Приморского края/TelegramСотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока. 3 ноября 2023
Сотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока. 3 ноября 2023
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Сотрудники Прокуратуры на месте происшествия, где иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока. 3 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока, его коллега госпитализирован, сообщила прокуратура Приморья.
«
"Предварительно установлено, что днем 3 ноября 2023 года в рамках частного найма два иностранных гражданина на придомовой территории частного дома на ул. Верещагина допустили неосторожное обращение с неустановленным предметом, спровоцировав физико-химический процесс с ударной волной и распространением осколочных фрагментов", - рассказали в надзорном ведомстве.
Один иностранец погиб на месте, второй госпитализирован для оказания медицинской помощи, уточнили в краевой прокуратуре.
Надзорное ведомство поставило на контроль ход доследственной проверки по факту происшествия.
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