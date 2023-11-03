https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907103635.html

Во Владивостоке погиб иностранный рабочий

Во Владивостоке погиб иностранный рабочий - РИА Новости, 03.11.2023

Во Владивостоке погиб иностранный рабочий

Иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока, РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:49

2023-11-03T09:49

2023-11-03T10:11

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Иностранный гражданин погиб в результате взрыва неустановленного предмета при осуществлении работ по найму на территории частного дома в пригороде Владивостока, его коллега госпитализирован, сообщила прокуратура Приморья. "Предварительно установлено, что днем 3 ноября 2023 года в рамках частного найма два иностранных гражданина на придомовой территории частного дома на ул. Верещагина допустили неосторожное обращение с неустановленным предметом, спровоцировав физико-химический процесс с ударной волной и распространением осколочных фрагментов", - рассказали в надзорном ведомстве. Один иностранец погиб на месте, второй госпитализирован для оказания медицинской помощи, уточнили в краевой прокуратуре. Надзорное ведомство поставило на контроль ход доследственной проверки по факту происшествия.

https://ria.ru/20231101/vzryv-1906619305.html

владивосток

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2023

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происшествия, владивосток