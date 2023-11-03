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ООН обеспокоена практикой США наносить удары БПЛА по разным регионам мира - РИА Новости, 03.11.2023
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17:09 03.11.2023 (обновлено: 17:32 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/praktika-1907280473.html
ООН обеспокоена практикой США наносить удары БПЛА по разным регионам мира
ООН обеспокоена практикой США наносить удары БПЛА по разным регионам мира - РИА Новости, 03.11.2023
ООН обеспокоена практикой США наносить удары БПЛА по разным регионам мира
Продолжающаяся практика США наносить удары беспилотниками по разным частям мира в рамках своей "борьбы с терроризмом" без какой-либо прозрачности в отношении... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:09
2023-11-03T17:32
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ЖЕНЕВА, 3 ноя - РИА Новости. Продолжающаяся практика США наносить удары беспилотниками по разным частям мира в рамках своей "борьбы с терроризмом" без какой-либо прозрачности в отношении правовых критериев, позволяющих им это делать, вызывает серьезную обеспокоенность, говорится в докладе "О ситуации в США Комитета ООН по правам человека". "Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен сохраняющейся в государстве-участнике практикой убийств в ходе экстерриториальных контртеррористических операций с использованием вооруженных беспилотников, отсутствием полной и постоянной прозрачности в отношении правовых и политических критериев, применимых к ударам беспилотников, предполагаемая возможность изменений в рамках секретных планов, а также отсутствие ответственности за гибель людей и другой серьезный ущерб, причиненный, особенно гражданским лицам", - сказано в документе. Заместитель председателя комитета Хосе Мануэль Сантос Паис заявил на брифинге в Женеве, что с января 2021 года в результате этих ударов погибло 1,5 тысячи мирных жителей, при этом виновные не были привлечены к ответственности.Ведомство ООН сообщает, что, по мнению США, экстерриториальные операции по борьбе с терроризмом, в том числе удары беспилотников, проводятся в рамках их вооруженного конфликта с "Аль-Каидой*" и связанными с ней силами в соответствии с их неотъемлемым правом на национальную самооборону. "(Комитет - ред.) вновь выражает свою обеспокоенность по поводу широкого подхода государства-участника к определению "вооруженного конфликта", включая слишком широкий географический и временной охват", - добавляется в докладе. ООН также сожалеет, что в последние годы США очень мало выплачивают компенсаций пострадавшим гражданским лицам и их семьям.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231103/kritika-1907094532.html
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в мире, сша, аль-каида, оон, женева (город), россия
В мире, США, Аль-Каида, ООН, Женева (город), Россия
ООН обеспокоена практикой США наносить удары БПЛА по разным регионам мира

ООН обеспокоена долгой практикой США наносить удары БПЛА по разным регионам мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 ноя - РИА Новости. Продолжающаяся практика США наносить удары беспилотниками по разным частям мира в рамках своей "борьбы с терроризмом" без какой-либо прозрачности в отношении правовых критериев, позволяющих им это делать, вызывает серьезную обеспокоенность, говорится в докладе "О ситуации в США Комитета ООН по правам человека".
«
"Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен сохраняющейся в государстве-участнике практикой убийств в ходе экстерриториальных контртеррористических операций с использованием вооруженных беспилотников, отсутствием полной и постоянной прозрачности в отношении правовых и политических критериев, применимых к ударам беспилотников, предполагаемая возможность изменений в рамках секретных планов, а также отсутствие ответственности за гибель людей и другой серьезный ущерб, причиненный, особенно гражданским лицам", - сказано в документе.
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Заместитель председателя комитета Хосе Мануэль Сантос Паис заявил на брифинге в Женеве, что с января 2021 года в результате этих ударов погибло 1,5 тысячи мирных жителей, при этом виновные не были привлечены к ответственности.
Ведомство ООН сообщает, что, по мнению США, экстерриториальные операции по борьбе с терроризмом, в том числе удары беспилотников, проводятся в рамках их вооруженного конфликта с "Аль-Каидой*" и связанными с ней силами в соответствии с их неотъемлемым правом на национальную самооборону.
«
"(Комитет - ред.) вновь выражает свою обеспокоенность по поводу широкого подхода государства-участника к определению "вооруженного конфликта", включая слишком широкий географический и временной охват", - добавляется в докладе.
ООН также сожалеет, что в последние годы США очень мало выплачивают компенсаций пострадавшим гражданским лицам и их семьям.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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