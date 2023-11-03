https://ria.ru/20231103/poteri-1907182262.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении - РИА Новости, 03.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

клещеевка

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857209702_0:218:2578:1668_1920x0_80_0_0_5d23938ff9b8d03ebcddf1210951e915.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО", - сообщили в ведомстве.Также уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой ВСУ.

https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика