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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении - РИА Новости, 03.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:20
2023-11-03T14:20
2023-11-03T14:29
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО", - сообщили в ведомстве.Также уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой ВСУ.
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 1340 бойцов и 7 танков