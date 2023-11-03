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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 03.11.2023 (обновлено: 14:29 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/poteri-1907182262.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении - РИА Новости, 03.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:20
2023-11-03T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО", - сообщили в ведомстве.Также уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой ВСУ.
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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в мире, россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении

МО: на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 1340 бойцов и 7 танков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в секторе СВО
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России в секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на Донецком направлении отбила 6 атак, ВСУ потеряли более 1340 военных и 74 единицы техники, сообщили в Минобороны России.
«
"На Донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО", - сообщили в ведомстве.
Также уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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