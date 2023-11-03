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В "Хезболле" заявили, что с поселенцами расправилась ЦАХАЛ, а не ХАМАС - РИА Новости, 03.11.2023
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19:01 03.11.2023 (обновлено: 19:03 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/poselentsy-1907315575.html
В "Хезболле" заявили, что с поселенцами расправилась ЦАХАЛ, а не ХАМАС
В "Хезболле" заявили, что с поселенцами расправилась ЦАХАЛ, а не ХАМАС - РИА Новости, 03.11.2023
В "Хезболле" заявили, что с поселенцами расправилась ЦАХАЛ, а не ХАМАС
Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла утверждает, что израильская армия сама расправилась с еврейскими поселенцами, когда открыла огонь по населенным пунктам на юге... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:01
2023-11-03T19:03
в мире
израиль
хасан насрулла
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла утверждает, что израильская армия сама расправилась с еврейскими поселенцами, когда открыла огонь по населенным пунктам на юге Израиля, пытаясь вернуть над ними контроль после захвата со стороны бойцов ХАМАС. "Поселенцы погибли от рук армии врага, когда ее танки обстреливали населенные пункты", - сказал он, выступая перед сторонниками в Южном Бейруте по поводу событий в секторе Газа. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Джазира". Он также обвинил Израиль в преступлениях против человечности в секторе Газа, где с начала противостояния 7 октября в результате израильских бомбежек погибли более трех тысяч палестинских детей. "Они утверждают, будто ХАМАС обезглавил израильских детей, хотя не показали ни одного тела ребенка в подтверждение своих слов, в то время как в секторе Газа уже сотни детей обезглавлены в результате их агрессии", - добавил Насрулла.
https://ria.ru/20231103/boytsy-1907298790.html
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в мире, израиль, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Хезболле" заявили, что с поселенцами расправилась ЦАХАЛ, а не ХАМАС

Лидер "Хезболлы" заявил, что с поселенцами расправилась ЦАХАЛ, а не ХАМАС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла утверждает, что израильская армия сама расправилась с еврейскими поселенцами, когда открыла огонь по населенным пунктам на юге Израиля, пытаясь вернуть над ними контроль после захвата со стороны бойцов ХАМАС.
«
"Поселенцы погибли от рук армии врага, когда ее танки обстреливали населенные пункты", - сказал он, выступая перед сторонниками в Южном Бейруте по поводу событий в секторе Газа. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Джазира".
Он также обвинил Израиль в преступлениях против человечности в секторе Газа, где с начала противостояния 7 октября в результате израильских бомбежек погибли более трех тысяч палестинских детей.
«
"Они утверждают, будто ХАМАС обезглавил израильских детей, хотя не показали ни одного тела ребенка в подтверждение своих слов, в то время как в секторе Газа уже сотни детей обезглавлены в результате их агрессии", - добавил Насрулла.
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины
Вчера, 17:58
 
В миреИзраильХасан НасруллаХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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