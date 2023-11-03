https://ria.ru/20231103/obstrel-1907118969.html

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2023

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов, также один украинский беспилотник был сбит в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:55

2023-11-03T10:55

2023-11-03T10:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов, также один украинский беспилотник был сбит в Грайворонском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 2 ноября. В четверг украинские военные выпустили 14 снарядов по трем приграничным муниципалитетам, включая 2 взрывных устройства, сброшенных с беспилотника. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.Он добавил, что в Грайворонском округе над хутором Масычево средствами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. В Шебекинском городском округе по селу Терезовка и МАПП "Шебекино" в сумме выпущено 8 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины