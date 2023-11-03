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ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/obstrel-1907118969.html
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2023
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов, также один украинский беспилотник был сбит в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:55
2023-11-03T10:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов, также один украинский беспилотник был сбит в Грайворонском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 2 ноября. В четверг украинские военные выпустили 14 снарядов по трем приграничным муниципалитетам, включая 2 взрывных устройства, сброшенных с беспилотника. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.Он добавил, что в Грайворонском округе над хутором Масычево средствами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. В Шебекинском городском округе по селу Терезовка и МАПП "Шебекино" в сумме выпущено 8 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 14 боеприпасов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 14 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов крупного калибра после обстрела со стороны ВСУ
Осколки снарядов крупного калибра после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов, также один украинский беспилотник был сбит в Грайворонском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 2 ноября. В четверг украинские военные выпустили 14 снарядов по трем приграничным муниципалитетам, включая 2 взрывных устройства, сброшенных с беспилотника. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
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2 ноября, 15:28
"В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе над хутором Масычево средствами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. В Шебекинском городском округе по селу Терезовка и МАПП "Шебекино" в сумме выпущено 8 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 18:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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