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Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ - РИА Новости, 03.11.2023
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04:25 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/kritika-1907083713.html
Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ
Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ - РИА Новости, 03.11.2023
Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ
Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:25
2023-11-03T04:25
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а влиять на Вашингтон. "Мы бы предпочли, чтобы Канада призвала США ратифицировать договор", - написала дипмиссия в соцсети Х. Так в посольстве отреагировали на комментарий МИД Канады о "глубоком разочаровании" в связи с решением России отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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россия, канада, сша, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Канада, США, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ

Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за ДВЗЯИ

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а влиять на Вашингтон.
«
"Мы бы предпочли, чтобы Канада призвала США ратифицировать договор", - написала дипмиссия в соцсети Х.
Так в посольстве отреагировали на комментарий МИД Канады о "глубоком разочаровании" в связи с решением России отозвать ратификацию ДВЗЯИ.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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РоссияКанадаСШАВладимир ПутинВячеслав ВолодинДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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