https://ria.ru/20231103/kritika-1907083713.html

Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ

Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ - РИА Новости, 03.11.2023

Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ

Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T04:25

2023-11-03T04:25

2023-11-03T04:25

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владимир путин

вячеслав володин

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а влиять на Вашингтон. "Мы бы предпочли, чтобы Канада призвала США ратифицировать договор", - написала дипмиссия в соцсети Х. Так в посольстве отреагировали на комментарий МИД Канады о "глубоком разочаровании" в связи с решением России отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html

россия

канада

сша

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россия, канада, сша, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков, госдума рф