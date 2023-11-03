Посольство России в Канаде призвало не критиковать Москву по поводу ДВЗЯИ
Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за ДВЗЯИ
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Канаде призвало Оттаву не критиковать Москву из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а влиять на Вашингтон.
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"Мы бы предпочли, чтобы Канада призвала США ратифицировать договор", - написала дипмиссия в соцсети Х.
Так в посольстве отреагировали на комментарий МИД Канады о "глубоком разочаровании" в связи с решением России отозвать ратификацию ДВЗЯИ.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.