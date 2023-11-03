https://ria.ru/20231103/kriptobirzha-1907082151.html

СМИ: основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве

СМИ: основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан в суде США виновным в мошенничестве, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T03:12

2023-11-03T03:12

2023-11-03T04:01

сша

багамские острова

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан в суде США виновным в мошенничестве, сообщает телеканал CNBC. "Бэнкман-Фрид признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре", - говорится в сообщении. По данным телеканала, присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов биржи, сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам. По информации других американских СМИ, по совокупности обвинений Бэнкману-Фриду грозит тюремный срок до 115 лет. Газета New York Times пишет, что Бэнкман-Фрид подаст апелляцию на вердикт. Вынесение приговора по его делу назначено на 28 марта.Ранее сообщалось, что фигуранта обвиняют в массовом мошенничестве и похищении не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов для финансирования внешних предприятий, таких как политические пожертвования и покупка элитной недвижимости. В июле криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более 1 миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху в ноябре 2022 года, сообщала газета Financial Times. В 2022 году FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX. В некоторых отчетах утверждается, что финансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному Бэнкманом-Фридом. Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах в декабре 2022 года и экстрадирован в США, где ему предъявили федеральные обвинения. Он обвинения отвергал.

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https://ria.ru/20230410/crypto-1864301693.html

сша

багамские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, багамские острова