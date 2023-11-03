https://ria.ru/20231103/kompetentsiya-1907337118.html

В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций"

В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций" - РИА Новости, 03.11.2023

В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций"

В Уфе в Акмуллинском университете в дни школьных каникул работает региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций", участниками которого стали более... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T21:53

2023-11-03T21:53

2023-11-03T21:53

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Уфе в Акмуллинском университете в дни школьных каникул работает региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций", участниками которого стали более 100 ребят в возрасте 14–17 лет. 70 человек представляют психолого-педагогические классы школ Республики Башкортостан. И 39 школьников из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, которые проводят осенние каникулы в БГПУ имени Акмуллы.Проект "Фабрика компетенций" стал победителем грантового конкурса "Движения Первых" в направлении "Учись и познавай!" и проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".Председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов отметил, что с патриотизмом и находчивостью у ребят все в порядке."На "Фабрике компетенций" представлена не только Республика Башкортостан, но и наши добрые друзья – школьники из Донецкой и Луганской народных республик. В рамках проекта ребята узнали много нового, но в первую очередь, это возможность познакомиться, найти новых друзей, чтобы в будущем были люди, на кого можно и опереться в трудную минуту, и поделиться радостью. Большая часть ребят с новых российских территорий после знакомства с факультетами Акмуллинского университета изъявили желание поступить к нам, тем более что "первые ласточки" в этом году уже появились - 4 выпускницы 2023 года Шаймуратовской школы из ЛНР учатся в стенах вуза", – сказал Салават Талгатович.Основная задача проекта – повысить уровень знаний у школьной молодежи психолого-педагогических классов.Это уже второй этап образовательной программы. В первом этапе в октябре 2023 года приняли участие более 2000 школьников. Они в дистанционном формате познакомились с федеральными экспертами и прослушали лекции по 8 направлениям: добровольчество; креативные индустрии; патриотизм и сохранение исторической памяти и национальной культуры; IT-технологии; наука; экология, туризм, гостеприимство; медиа и культура коммуникации; спорт и ЗОЖ. В завершение обучения участникам необходимо было снять видеовизитку о проекте, а эксперты отобрали самые интересные из них.В рамках очного этапа "Фабрики компетенций" проходят встречи учащихся с федеральными и региональными экспертами. Ребята учатся оформлять проекты, презентовать свои инициативы и прокачивают свои "мягкие" навыки. Лекции и мастер-классы проводят наставники сервиса "Росмолодежь.Гранты", члены общественных организаций.Обучение проходит также по 8 тематическим трекам. Например, трек "Экология, туризм и гостеприимство" направлен на формирование системного понимания взаимосвязи экологии, туризма и гостеприимства. Нестандартный подход к проектированию на этом треке позволит школьникам создать многогранные продукты, отражающие многонациональный колорит Башкортостана. Участники трека "Патриотизм, сохранение исторической памяти и национальной культуры" учились создавать интересные проекты в сфере сохранения наследия, истории и культуры. Также школьники развивали креативное мышление и юмористический жанр как метод работы артиста на сцене, знакомились с дополненной и виртуальной реальностью проектов будущего."Экспертное жюри выберет лучшие работы, которые будут реализованы Акмуллинским университетом и Администрацией Уфы. Надеемся, что в итоге будет отобрано более двадцати проектов, которые воплотятся в жизнь", – сказал руководить проекта, директор Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Вильдан Исянгильдин.Олимпиада Яренко, ученица Петровской школы №22 имени генерала-майора Минигали Шаймуратова (ЛНР), поделилась впечатлениями о каникулах в Акмуллинском университете:"Настроение отличное, программа насыщенная и информативная, все очень нравится. Методика преподавания интересная, особенно запомнились спикеры "Фабрики компетенций". Я многое узнала о своей будущей профессии политолога".4 ноября, в День народного единства, школьники защитят свои проекты перед экспертами, которые выберут лучшие работы в каждом направлении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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