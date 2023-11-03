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В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций" - РИА Новости, 03.11.2023
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21:53 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/kompetentsiya-1907337118.html
В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций"
В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций" - РИА Новости, 03.11.2023
В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций"
В Уфе в Акмуллинском университете в дни школьных каникул работает региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций", участниками которого стали более... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:53
2023-11-03T21:53
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Уфе в Акмуллинском университете в дни школьных каникул работает региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций", участниками которого стали более 100 ребят в возрасте 14–17 лет. 70 человек представляют психолого-педагогические классы школ Республики Башкортостан. И 39 школьников из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, которые проводят осенние каникулы в БГПУ имени Акмуллы.Проект "Фабрика компетенций" стал победителем грантового конкурса "Движения Первых" в направлении "Учись и познавай!" и проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".Председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов отметил, что с патриотизмом и находчивостью у ребят все в порядке."На "Фабрике компетенций" представлена не только Республика Башкортостан, но и наши добрые друзья – школьники из Донецкой и Луганской народных республик. В рамках проекта ребята узнали много нового, но в первую очередь, это возможность познакомиться, найти новых друзей, чтобы в будущем были люди, на кого можно и опереться в трудную минуту, и поделиться радостью. Большая часть ребят с новых российских территорий после знакомства с факультетами Акмуллинского университета изъявили желание поступить к нам, тем более что "первые ласточки" в этом году уже появились - 4 выпускницы 2023 года Шаймуратовской школы из ЛНР учатся в стенах вуза", – сказал Салават Талгатович.Основная задача проекта – повысить уровень знаний у школьной молодежи психолого-педагогических классов.Это уже второй этап образовательной программы. В первом этапе в октябре 2023 года приняли участие более 2000 школьников. Они в дистанционном формате познакомились с федеральными экспертами и прослушали лекции по 8 направлениям: добровольчество; креативные индустрии; патриотизм и сохранение исторической памяти и национальной культуры; IT-технологии; наука; экология, туризм, гостеприимство; медиа и культура коммуникации; спорт и ЗОЖ. В завершение обучения участникам необходимо было снять видеовизитку о проекте, а эксперты отобрали самые интересные из них.В рамках очного этапа "Фабрики компетенций" проходят встречи учащихся с федеральными и региональными экспертами. Ребята учатся оформлять проекты, презентовать свои инициативы и прокачивают свои "мягкие" навыки. Лекции и мастер-классы проводят наставники сервиса "Росмолодежь.Гранты", члены общественных организаций.Обучение проходит также по 8 тематическим трекам. Например, трек "Экология, туризм и гостеприимство" направлен на формирование системного понимания взаимосвязи экологии, туризма и гостеприимства. Нестандартный подход к проектированию на этом треке позволит школьникам создать многогранные продукты, отражающие многонациональный колорит Башкортостана. Участники трека "Патриотизм, сохранение исторической памяти и национальной культуры" учились создавать интересные проекты в сфере сохранения наследия, истории и культуры. Также школьники развивали креативное мышление и юмористический жанр как метод работы артиста на сцене, знакомились с дополненной и виртуальной реальностью проектов будущего."Экспертное жюри выберет лучшие работы, которые будут реализованы Акмуллинским университетом и Администрацией Уфы. Надеемся, что в итоге будет отобрано более двадцати проектов, которые воплотятся в жизнь", – сказал руководить проекта, директор Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Вильдан Исянгильдин.Олимпиада Яренко, ученица Петровской школы №22 имени генерала-майора Минигали Шаймуратова (ЛНР), поделилась впечатлениями о каникулах в Акмуллинском университете:"Настроение отличное, программа насыщенная и информативная, все очень нравится. Методика преподавания интересная, особенно запомнились спикеры "Фабрики компетенций". Я многое узнала о своей будущей профессии политолога".4 ноября, в День народного единства, школьники защитят свои проекты перед экспертами, которые выберут лучшие работы в каждом направлении.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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В БГПУ школьники работают над проектами на "Фабрике компетенций"

Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Уфе в Акмуллинском университете в дни школьных каникул работает региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций", участниками которого стали более 100 ребят в возрасте 14–17 лет. 70 человек представляют психолого-педагогические классы школ Республики Башкортостан. И 39 школьников из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, которые проводят осенние каникулы в БГПУ имени Акмуллы.
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Проект "Фабрика компетенций" стал победителем грантового конкурса "Движения Первых" в направлении "Учись и познавай!" и проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов отметил, что с патриотизмом и находчивостью у ребят все в порядке.
"На "Фабрике компетенций" представлена не только Республика Башкортостан, но и наши добрые друзья – школьники из Донецкой и Луганской народных республик. В рамках проекта ребята узнали много нового, но в первую очередь, это возможность познакомиться, найти новых друзей, чтобы в будущем были люди, на кого можно и опереться в трудную минуту, и поделиться радостью. Большая часть ребят с новых российских территорий после знакомства с факультетами Акмуллинского университета изъявили желание поступить к нам, тем более что "первые ласточки" в этом году уже появились - 4 выпускницы 2023 года Шаймуратовской школы из ЛНР учатся в стенах вуза", – сказал Салават Талгатович.
Основная задача проекта – повысить уровень знаний у школьной молодежи психолого-педагогических классов.
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Это уже второй этап образовательной программы. В первом этапе в октябре 2023 года приняли участие более 2000 школьников. Они в дистанционном формате познакомились с федеральными экспертами и прослушали лекции по 8 направлениям: добровольчество; креативные индустрии; патриотизм и сохранение исторической памяти и национальной культуры; IT-технологии; наука; экология, туризм, гостеприимство; медиа и культура коммуникации; спорт и ЗОЖ. В завершение обучения участникам необходимо было снять видеовизитку о проекте, а эксперты отобрали самые интересные из них.
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
В рамках очного этапа "Фабрики компетенций" проходят встречи учащихся с федеральными и региональными экспертами. Ребята учатся оформлять проекты, презентовать свои инициативы и прокачивают свои "мягкие" навыки. Лекции и мастер-классы проводят наставники сервиса "Росмолодежь.Гранты", члены общественных организаций.
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Обучение проходит также по 8 тематическим трекам. Например, трек "Экология, туризм и гостеприимство" направлен на формирование системного понимания взаимосвязи экологии, туризма и гостеприимства. Нестандартный подход к проектированию на этом треке позволит школьникам создать многогранные продукты, отражающие многонациональный колорит Башкортостана. Участники трека "Патриотизм, сохранение исторической памяти и национальной культуры" учились создавать интересные проекты в сфере сохранения наследия, истории и культуры. Также школьники развивали креативное мышление и юмористический жанр как метод работы артиста на сцене, знакомились с дополненной и виртуальной реальностью проектов будущего.
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
"Экспертное жюри выберет лучшие работы, которые будут реализованы Акмуллинским университетом и Администрацией Уфы. Надеемся, что в итоге будет отобрано более двадцати проектов, которые воплотятся в жизнь", – сказал руководить проекта, директор Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Вильдан Исянгильдин.
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Региональный образовательный кластер Фабрика компетенций
Региональный образовательный кластер "Фабрика компетенций"
Олимпиада Яренко, ученица Петровской школы №22 имени генерала-майора Минигали Шаймуратова (ЛНР), поделилась впечатлениями о каникулах в Акмуллинском университете:
"Настроение отличное, программа насыщенная и информативная, все очень нравится. Методика преподавания интересная, особенно запомнились спикеры "Фабрики компетенций". Я многое узнала о своей будущей профессии политолога".
4 ноября, в День народного единства, школьники защитят свои проекты перед экспертами, которые выберут лучшие работы в каждом направлении.
 
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