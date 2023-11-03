https://ria.ru/20231103/izrail-1907104569.html

Армия Израиля заявила, что уничтожила ключевого командира ХАМАС

Армия Израиля заявила, что уничтожила ключевого командира ХАМАС - РИА Новости, 03.11.2023

Армия Израиля заявила, что уничтожила ключевого командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что уничтожила командующего батальоном ХАМАС, который с начала эскалации играл ключевую роль в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:52

2023-11-03T09:52

2023-11-03T10:12

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что уничтожила командующего батальоном ХАМАС, который с начала эскалации играл ключевую роль в управлении боевыми действиями в секторе Газа."Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных данных разведки общей службы безопасности и ЦАХАЛ, уничтожили Мустафу Далула, командующего батальоном "Сабра Тель аль-Хава", который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ в секторе Газа. В последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в городе Газа", - сообщает армия.Как отмечается, истребители и артиллерия ЦАХАЛ уничтожили ряд бойцов, которые действовали против сухопутных сил армии. Согласно заявлению, во время обысков в районе Бейт-Хануна войска обнаружили оружие, разведматериалы, средства связи и карты.Кроме того, армия добавляет, что ночью ее истребители нанесли удар по инфраструктуре ХАМАС и уничтожили ряд бойцов движения. Согласно заявлению, ВМС Израиля нанесли удары по ряду зданий, откуда велся огонь по военным, и по пусковым установкам противотанковых ракет.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/rakety-1907013289.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, россия, восточный иерусалим