https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе

"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе

ЦАХАЛ сообщил о захвате позиций в центре сектора Газа. Между тем убитых и раненых мирных палестинцев уже десятки тысяч, в том числе тысячи детей. Международные... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:00

2023-11-03T08:00

2023-11-03T08:11

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. ЦАХАЛ сообщил о захвате позиций в центре сектора Газа. Между тем убитых и раненых мирных палестинцев уже десятки тысяч, в том числе тысячи детей. Международные организации призывают Тель-Авив соблюдать правила ведения войны, но тщетно. Зато в США и Израиле рассуждают, как поступить с регионом после завершения операции. О том, что происходит на Ближнем Востоке, — в материале РИА Новости."Трагедия войны"Цель операции — уничтожение военного и политического потенциала ХАМАС, объясняют в Тель-Авиве. "После очищения нашей территории, мощных ударов с воздуха мы перешли к действиям на земле. Война требует готовности платить высокую цену. Наш народ продолжит сражаться", — подчеркнул глава Совета нацбезопасности Цахи Ханегби.По данным американского сайта Axios, Израиль ввел в сектор Газа не меньше двух бронетанковых и пехотных дивизий общей численностью свыше 20 тысяч человек. Сухопутные войска поддерживают истребители, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, Военно-морские силы, артиллерия.Напомним: война началась 7 октября после того, как боевики ХАМАС убили около 1400 человек и примерно 230 взяли в плен. Последовали массированные ракетные удары по сектору Газа. Спустя три недели туда вступили войска. На данный момент погибли свыше 3,4 тысячи детей, как минимум 940 пропали без вести, убиты 8,8 тысячи палестинцев, больше 22 тысяч ранены.Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт признал, что 31 октября Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия. По информации МВД Газы, число жертв превысило 400. "Это трагедия войны", — отметил Хехт. В Тель-Авиве объясняют, что хотели ликвидировать одного из лидеров ХАМАС, а он спрятался среди гражданских. Всего с 7 октября в секторе Газа атаковали 11 тысяч объектов.Международная реакцияЗамгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством удар по лагерю беженцев Джебалия. "Боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более тяжелыми гуманитарными последствиями", — сказал он после двухдневного визита в Израиль и на оккупированную палестинскую территорию. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тоже был потрясен этим. "Законы войны и гуманности должны соблюдаться всегда", — подчеркнул он.Тем не менее 1 ноября ЦАХАЛ вторично атаковал лагерь. Погибли не меньше 80 человек. "Сцены бойни, поступающие из сектора Газа, ужасают", — отреагировали в ЮНИСЕФ.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить торгово-экономическое сотрудничество с Израилем. По его словам, это станет ответом на те преступления, которые Тель-Авив совершает в Палестине. Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси объявил, что Тегеран не прислушается к предостережениям США о невмешательстве. И отверг обвинения в причастности к нападению ХАМАС.Йемен запустил по целям в Израиле баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Бригадный генерал Яхья ас-Сари пояснил, что это сделали "из чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности".Ливанское движение "Хезболла" вступит в палестино-израильский конфликт, только если ХАМАС окажется "на последнем издыхании". Пока им помощь не нужна, полагают там.Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем. В Тель-Авиве это назвали "капитуляцией перед терроризмом и иранским режимом". Бахрейн, Иордания, Колумбия, Чили отозвали послов.По сообщению Bloomberg, США и Израиль обдумывают размещение миротворцев в секторе Газа после поражения ХАМАС. Другой вариант — передача анклава под контроль ряда арабских государств, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, при поддержке США, Великобритании, Германии и Франции. Третий — под контроль ООН, но израильские власти считают это нецелесообразным.Что будет"Израиль постарается добиться полного военного разгрома ХАМАС. Вместе с тем в современных условиях в любом конфликте очень важна информационная составляющая. Возможно, международная критика заставит ЦАХАЛ действовать менее агрессивно и дать гражданскому населению шанс выйти из зоны боевых действий, — рассуждает востоковед Николай Сурков. — Даже арабские страны не хотят активно вмешиваться. В последние несколько лет у них складывались неплохие отношения с Тель-Авивом, и они не желают брать на себя ответственность за войну, которую развязали другие силы".По мнению эксперта, правильнее всего было бы передать регион под управление Палестинской национальной администрации. "На первых порах это могут быть технократы, а затем надо запустить политическую интеграцию, — говорит он. — Но если в Газе сразу провести выборы, вновь победит ХАМАС или что-то похожее. Прежде всего это связано с тяжелыми социально-экономическими условиями в регионе".Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Александр Крылов не исключает, что ЦАХАЛ не станет добиваться полного уничтожения ХАМАС. Во-первых, это непросто. Во-вторых, организация была создана при поддержке Израиля и, хотя вышла из-под контроля, все-таки справилась с поставленной перед ней целью: победила ФАТХ и в целом дестабилизировала Палестину."Тель-Авиву может быть выгоднее прекратить наступление. Иначе придется садиться за стол переговоров с Палестиной, так как никаких препятствий для диалога не останется", — объясняет эксперт.К тому же продолжение боевых действий требует больших затрат. Для долгой войны Израилю просто может не хватить запаса прочности, добавляет Крылов. Так что стоит подумать над тем, как завершать операцию.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

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в мире, израиль, тель-авив, палестина, жозеп боррель, мартин гриффитс, александр крылов, хамас, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика