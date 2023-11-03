https://ria.ru/20231103/gaza-1907342496.html

В ООН заявили о двоих погибших при израильском ударе у школ в Газе

В ООН заявили о двоих погибших при израильском ударе у школ в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

В ООН заявили о двоих погибших при израильском ударе у школ в Газе

Два человека погибли, 31 человек, в том числе 15 детей, пострадал из-за удара вблизи двух школ Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:57

2023-11-03T22:57

2023-11-03T22:57

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, 31 человек, в том числе 15 детей, пострадал из-за удара вблизи двух школ Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. "Двое внутренне перемещенных лиц были убиты и 31 человек пострадал, в том числе 15 детей из-за... удара неподалеку от двух школ БАПОР", - говорится в заявлении ООН. Также отмечается, что израильские силы провели ряд операций в палестинских лагерях беженцев на Западном берегу, в результате чего погибли три палестинца, в том числе мальчик-подросток, пять человек получили ранения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году